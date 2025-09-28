Μια από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές εορτές της επαρχίας Πάφου και παγκύπρια, επιβεβαίωσε πανηγυρικά τη σημασία της και τη δημοφιλία της και φέτος. Η πανήγυρις του Αγίου Νεοφύτου, που ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώνεται σήμερα, δημιούργησε ένα πραγματικό χαμό χθες, κυρίως αργά το απόγευμα και το βράδυ, με χιλιάδες κόσμου να επισκέπτονται τη Μονή για να προσκυνήσουν και στη συνέχεια τα περίπτερα και τα άλλα σημεία πώλησης παραδοσιακών προϊόντων, ειδών ένδυσης και άλλα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κύριος δρόμος που οδηγεί από την Τρεμιθούσα προς τη Μονή ήταν κατηλειμμένος σε όλους τους παράπλευρους χώρους από το απόγευμα, σε μια ακτίνα πολλών μέτρων πριν τη Μονή. Παράλληλα και ο δρόμος που οδηγεί προς το κέντρο της Τάλας παρουσίαζε μια κυριολεκτικά σπάνια εικόνα, με αυτοκίνητα να σταθμεύουν, ελλείψει διαθέσιμων άλλων χώρων σε απόσταση χιλιομέτρων από το μοναστήρι.

Το θρησκευτικό σκέλος της εορτής, όπως και η πανήγυρις, ολοκληρώνεται σήμερα. Στις 5.30 το πρωί ψάλθηκε ο όρθρος και στη συνέχεια η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Κιτίου Νεκτάριου, συλλειτουργούντων του Ηγουμένου της Μονής Αγίου Νεοφύτου και των πατέρων της Μονής.

Η Τροχαία Πάφου λαμβάνει και σήμερα μέτρα για την ασφαλή διακίνηση επισκεπτών και περιοίκων στην περιοχή της Μονής, αλλά και για τη στάθμευση των οχημάτων που θα διακινηθούν στην περιοχή και σήμερα.