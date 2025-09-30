Στη Δερύνεια με κόστος €1.2 εκατ. θα δημιουργηθεί το τρίτο και τελευταίο Πράσινο Σημείο στην ελεύθερη Αμμόχωστο, που ήταν η μοναδική περιοχή παγκύπρια χωρίς εγκεκριμένους χώρους απόρριψης ογκωδών αποβλήτων. Σε αυτό οφείλεται εν μέρει η παρουσία τόσων πολλών παράνομων σκουπιδότοπων στην περιοχή, που εντοπίζονται ακόμη και στο προστατευόμενο δίκτυο natura.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προκήρυξε πρόσφατα διαγωνισμό για τη δημιουργία του Πράσινου Σημείου Δερύνειας, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν προθεσμία μέχρι τις 21 Οκτωβρίου για υποβολή προσφορών. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2026 και θα χωροθετηθεί σε τεμάχιο έκτασης 9.450 τ.μ.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εναποθέτουν στο Πράσινο Σημείο μια σειρά υλικών οικιακής προέλευσης, τα οποία ανάλογα με την κατάστασή τους, θα προωθούνται είτε για ανακύκλωση, είτε για επαναχρησιμοποίηση. Τα υλικά θα προσκομίζονται από τους χρήστες με δικά τους μέσα και θ’ αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα συλλογής διαφόρων χαρακτηριστικών. Ανάμεσα σε άλλα το Πράσινο Σημείο Δερύνειας θα συλλέγει υλικά καθαρισμού, χρώματα, φάρμακα, λαμπτήρες, μπαταρίες, μεταλλικά αντικείμενα, παιχνίδια, στρώματα, κλαδέματα, χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, υφάσματα και ξύλα.

Πράσινα σημεία θ’ αποκτήσουν σύντομα τόσο η Σωτήρα, όσο και το Αυγόρου. Το Πράσινο Σημείο Σωτήρας, χωροθετήθηκε σε κρατική γεωργική γη έκτασης 6.400 τ.μ. κοντά στη βιοτεχνική-βιομηχανική περιοχή και την τοπική ΣΕΔΙΓΕΠ. Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε έξι μήνες, σύμφωνα με ενημέρωση από τις τοπικές Αρχές.

Σ’ ό,τι αφορά στο Πράσινο Σημείο Αυγόρου δημιουργείται σε κρατικό τεμάχιο έκτασης 5.500 τ.μ. και αναμένεται να παραδοθεί πριν το τέλος του χρόνου. Θα υποδέχεται διάφορα απόβλητα οικιακής προέλευσης και θα εξυπηρετεί επιπρόσθετα το Λιοπέτρι, το Δάσος Άχνας, την Αχερίτου, την Ξυλοφάγου και κατά το ήμισυ τις κοινότητες Σωτήρας, Ξυλοτύμπου, Ορμήδειας και Ορόκλινης.