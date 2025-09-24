Σε κτηνοτροφική μονάδα εντοπίστηκε η πρώτη κλοπή νερού στην Ελεύθερη Αμμόχωστο από τον ΕΟΑ ενώ κλοπή παρατηρείται και από εργολάβους.

Η κλοπή διαπιστώθηκε από εργαζόμενους στον ΕΟΑ Αμμοχώστου και όπως ανέφερε στο philenews ο πρόεδρος του Γιάννης Καρούσος, η εκστρατεία που άρχισε εδώ και μερικές μέρες για εντοπισμό της κλοπής του νερού, θα συνεχιστεί.

Σε σημεία όπου εντοπίζεται κλοπή θα εγκατασταθούν νέοι μετρητές, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της απώλειας και να διεκδικηθεί η πληρωμή του νερού που δεν τιμολογήθηκε.

Ο κ. Καρούσος εξέφρασε την άποψη, ότι κάποιοι γνώριζαν για τις κλοπές αλλά για διάφορους λόγους δεν είχαν προχωρήσει στη λήψη μέτρων. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε, πως από τους έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί ότι σε κλοπή νερού εμπλέκονται και μονάδες της τουριστικής βιομηχανίας αν και η εκστρατεία θα συνεχιστεί.

Σε ανακοίνωση του ΕΟΑ Αμμοχώστου γίνεται λόγος για «μηδενική ανοχή». Σε δήλωση του κ. Καρούσου αναφέρεται, πως ο ΕΟΑ θα αντιδράσει δυναμικά όπου διαπιστώνεται κλοπή νερού.

«Δεν θα επιτρέψουμε κάποιοι να επωφελούνται εις βάρος των νομοταγών πολιτών», ανέφερε καλώντας τους πολίτες «εάν διαπιστώνουν ύποπτες ενέργειες, να ενημερώνουν αμέσως τον ΕΟΑ Αμμοχώστου. Δεν θα ανεχθούμε να πληρώνουν οι σωστοί τις παρανομίες κάποιων» πρόσθεσε.

Σημειώνεται, πως μόνο κατά το έτος 2023 στην ελεύθερη Αμμόχωστο χάθηκαν 4.350.793 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με κόστος περίπου €3,5 εκατ. ετησίως.

Ποσοστιαία οι περισσότερες απώλειες νερού στην ελεύθερη Αμμόχωστο είχαν καταγραφεί στο Λιοπέτρι όπου έφταναν σε ποσοστό 61% των ποσοτήτων που εισρέουν στο σύστημα. Με άλλα λόγια, κάθε 100 κυβικά μέτρα νερού που εισέρχονταν στους αγωγούς, τα 61 κυβικά χάνονταν.

Όσον αφορά την κατάσταση στην υπόλοιπη ελεύθερη Αμμόχωστο, με βάση τα στοιχεία του προέδρου του ΕΟΑ, παρουσιάζονταν ως ακολούθως: Στο Παραλίμνι οι απώλειες έφταναν στο 37%, στην Αγία Νάπα στο 21%, στη Δερύνεια στο 32%, στη Σωτήρα στο 34%, στο Αυγόρου στο 57%, στην Αχερίτου στο 36%, στην Άχνα στο 49% και στο Φρέναρος στο 58%. Ειδικά στο Φρέναρος, μετά τους ελέγχους και τα μέτρα που ελήφθησαν, η κατανάλωση από 2.000 τόνους την ημέρα τώρα μειώθηκε στους 1.200 τόνους, οπόταν θεωρείται πως αυτό οφείλεται και στην αντιμετώπιση των απωλειών και των κλοπών.

Σημειώνεται, πως αν και στις περισσότερες περιοχές οι απώλειες πλησίαζαν ή και ξεπερνούσαν το 50%, ο μέσος όρος κυμαινόταν στο 37%, επειδή οι περιοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες είναι σχετικά μικρότερες σε πληθυσμό/μετρητές κατανάλωσης, σε σχέση με τις υπόλοιπες. Όπως ανέφερε στο philenews ο κ. Καρούσος, οι απώλειες στην ελεύθερη Αμμόχωστο από 37% που ήταν, μειώθηκαν στο 33% κάτι το οποίο βεβαίως δεν επιλύει το πρόβλημα του ατιμολόγητου νερού ούτε και οδηγεί σε εφησυχασμό.

Η κατάσταση που επικρατούσε στην ελεύθερη Αμμόχωστο αποτυπώνεται και στους ακόλουθους αριθμούς:

Στο Λιοπέτρι, όπου παρατηρείτο η μεγαλύτερη απώλεια νερού, από τις 633.719 κυβικά μέτρα νερού που αγοράζονταν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, τιμολογούνταν μόνο οι 249.524 κυβικά μέτρα νερού (κ.μ.ν), ενώ ατιμολόγητα παρέμεναν 384.195 κ.μ.ν.

Στο Παραλίμνι οι ατιμολόγητες ποσότητες ανέρχονταν σχεδόν τα 2 εκατομμύρια κ.μ.ν (1.987.480), στην Αγία Νάπα τα 598.931, στη Δερύνεια τα 168.218, στη Σωτήρα στα 266.284 κ.μ.ν., στο Φρέναρος τα 393.284 κ.μ.ν. στο Λιοπέτρι στα 384.195 κ.μ.ν, στην Αυγόρου τα 289.105, στην Αχερίτου τα 74.108 κ.μ.ν και στην Άχνα στα 189.188 κ.μ.ν.

Συνολικά, η ελεύθερη Αμμόχωστος (ως σύνολο) αγοράζε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 11.890.350 κ.μ.ν. και από αυτές τιμολογούνταν 7.539.557 κ.μ.ν. με τις ατιμολόγητες ποσότητες να φτάνουν σε 4.350.793 κ.μ.ν.