Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Γιορτή του Κρασιού σπάει τα κοντέρ! Με περισσότερους από 40.000 επισκέπτες, η φετινή διοργάνωση αποδείχθηκε πιο επιτυχημένη από ποτέ, γεμίζοντας το Δημοτικό Κήπο Λεμεσού με χαμόγελα, μουσικές, παραδοσιακές γεύσεις και –φυσικά– άφθονο κυπριακό κρασί.

Η φετινή γιορτή γιόρτασε τα 64 χρόνια ζωής της με εντυπωσιακές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη, τα εισιτήρια που πωλήθηκαν έφτασαν περίπου τις 40.000, ενώ η δωρεάν είσοδος για τα παιδιά έως 12 ετών βοήθησε σημαντικά στην οικογενειακή προσέλευση.

«Το επίπεδο των εκδηλώσεων ήταν εξαιρετικό, αλλά το πιο σημαντικό ήταν η υπεύθυνη και πολιτισμένη συμπεριφορά του κόσμου. Όταν μια οικογένεια μπορεί να επισκέπτεται με ασφάλεια τη Γιορτή του Κρασιού, να απολαμβάνει τοπικές γεύσεις σε προσιτές τιμές, να διασκεδάζει με ποιοτικές συναυλίες και παραδοσιακά δρώμενα, τότε μιλάμε για μια γιορτή με ουσία και χαρακτήρα», δήλωσε ο Δήμαρχος στο philenews.

Η επιτυχία της φετινής γιορτής στηρίχθηκε και σε μια σειρά από καινοτομίες. Νέα θεματικά περίπτερα, εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια, και ένας εμπλουτισμένος καλλιτεχνικός προγραμματισμός κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Όσον αφορά την κατανάλωση κρασιού, διατέθηκαν περίπου 1,5 τόνος χύμα κρασί, το οποίο προσφερόταν σε αναμνηστικές φιάλες με κόστος αγοράς 1,50 ευρώ. Όσον αφορά τα έσοδα του Δήμου, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, ήταν επίσης ιδιαίτερα σημαντικά, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της διοργάνωσης όχι μόνο σε πολιτιστικό, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο.

«Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τον λαϊκό χαρακτήρα της Γιορτής του Κρασιού και ταυτόχρονα να την εξελίσσουμε χρόνο με τον χρόνο, ώστε να παραμένει ζωντανή, επίκαιρη και αγαπημένη σε όλες τις γενιές», πρόσθεσε ο κ. Αρμεύτης.