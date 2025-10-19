Κλειστοί δρόμοι θα είναι ορισμένοι δρόμοι στη Λευκωσία ενόψει διεξαγωγής αγώνα τρεξίματος.

Σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομία αναφέρεται ότι την Κυριακή 19/10/2024, μεταξύ 7:30 το πρωί με 1:00 το μεσημέρι, θα διεξάγεται στην περιοχή της Έγκωμης, φιλανθρωπικός αγώνας τρεξίματος με την ονομασία “RUN AS ONE“. Για την ασφαλή διεξαγωγή του φιλανθρωπικού αγώνα, από η ώρα 7:00 το πρωί είναι κλειστοί για την κυκλοφορία οι πιο κάτω δρόμοι:

1. Λεωφόρος Γρίβα Διγενή, στην κατεύθυνση προς Έγκωμη, από τη διασταύρωση με την οδό Προδρόμου, μέχρι και τον κυκλικό κόμβο με τις λεωφόρους Μακεδονιτίσσης και Κυριάκου Μάτση, στην Έγκωμη

2. Λεωφόρος Αρχαγγέλου, και στις δύο κατευθύνσεις, από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή, παρά το Μετόχι Κύκκου, μέχρι τη διασταύρωση με τις οδούς Λευκόθεου και Μακεδονιτίσσης, στις περιοχές Έγκωμης και Στροβόλου

3. Κυκλικός κόμβος στην οδό Νίκου Κρανιδιώτη, παρά το Κτηματολόγιο, στην κατεύθυνση προς τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή

4. Στον κυκλικό κόμβο Αρχαγγέλου, στην περιοχή Παρισσινού, θα γίνεται ελεγχόμενη διέλευση οχημάτων από την οδό Μακεδονίας προς την οδό Σταδίου και αντίθετα