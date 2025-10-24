Αντιδράσεις προκαλεί σε μερίδα κατοίκων της κοινότητας Μαμώνια στην επαρχία Πάφου η προγραμματιζόμενη τοποθέτηση πομπού κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της κοινότητας. Σύμφωνα με τους κατοίκους που διαφωνούν, η εγκατάσταση γίνεται προς ενίσχυση της κεντρικής κεραίας που έχει ήδη τοποθετηθεί στην περιοχή, προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία στις κοινότητες του Διαρίζου.

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων Αθηνά Αχιλλέως σε δηλώσεις της είπε ότι αντιδρούν κάτοικοι, ενώ παράλληλα παραδέχθηκε ότι το σήμα δεν είναι ικανοποιητικό στα Μαμώνια, για αυτό θα ενισχυθεί με την ενδεχόμενη τοποθέτηση νέου πομπού εντός της κοινότητας.

«Δεν έχουμε πρόβλημα», είπε, «να τοποθετηθεί οποιοσδήποτε πομπός αλλά όχι εντός του οικισμού».

Ο πρόεδρος του Κ.Σ. Μαμωνιών Ανδρέας Φαίδωνος ανέφερε από πλευράς του πως η ενίσχυση του δικτύου δεν θα γίνει με την τοποθέτηση κεραίας αλλά «ενός στύλου με δύο μικρά συστήματα wi-fi». Πρόσθεσε πως την κοινότητα επισκέφτηκε υπεύθυνος από τη Cyta, προκειμένου να ενημερωθούν το κοινοτικό συμβούλιο και οι κάτοικοι. «Είχαμε πλήρη ενημέρωση και με την ενδεχόμενη τοποθέτηση αυτού του στύλου δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία των κατοίκων της περιοχής», είπε ο κ. Φαίδωνος.

Από την πλευρά του ο Άριστος Αριστοδήμου εκ μέρους της Cyta ανέφερε πως η τοποθέτηση του πομπού (easy microsystem) θα πρέπει να τύχει έγκρισης από το κοινοτικό συμβούλιο, πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής αλλά και πως η τοποθέτηση αυτού του πομπού δεν πρέπει να προκαλεί καμία ανησυχία.

Το δίκτυο τηλεφωνίας και διαδικτύου της Cyta στις κοινότητες Διαρίζου τέθηκε σε λειτουργία εδώ και λίγο καιρό.

Η λήψη σήματος τηλεφωνίας στην περιοχή είναι πλέον αναβαθμισμένη και μετά από δέκα και πλέον χρόνια οι κάτοικοι των κοινοτήτων της κοιλάδας Διαρίζου μπορούν να απολαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες τηλεφωνίας και διαδικτύου.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι σε αρκετά σημεία των κοινοτήτων Μαμώνια, Άγιος Γεώργιος Μαμωνιών, Φασούλα, Αρχιμανδρίτα, Κέδαρες, Πραστειό, Πραιτώρι, Τραχυπέδουλα, Άγιος Νικόλαος και Φιλούσα, το σήμα λήψης του δικτύου της Cyta ήταν κακό εξ ου και προκύπτει το θέμα τοποθέτησης πομπού.

ΚΥΠΕ