Zημιές σε τοιχογραφίες εντός του ναού του μοναστηριού, σε εξωτερικούς τοίχους, στην τοιχοποιία του αιθρίου και σε εσωτερικά δωματίων, προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε το πρωί και στη φημισμένη Μονή Αγίου Νεοφύτου, στην περιοχή της Τάλας.

Οι ζημιές αφορούν κυρίως σε ρωγμές στην τοιχοποιία και σε πτώση μικρών τεμαχίων τσιμέντου ή πετρών από εξωτερικούς τοίχους του μοναστηριού. Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι υπέστησαν ζημιές και τοιχογραφίες εντός της εκκλησίας της μονής και όπως δήλωσε στον «Φ» ο Ηγούμενος της, Επίσκοπος Χύτρων Λεόντιος, το πρωί αύριο θα μεταβεί στον χώρο το Τμήμα Αρχαιοτήτων για να εκτιμήσει το μέγεθος τους και να τροχοδρομήσει τις ενέργειες επιδιόρθωσης τους.

Ευτυχώς, ωστόσο, δεν καταγράφηκαν ζημιές σε χώρους της μονής όπου φυλάσσονται σπάνια ή μεγάλης αξίας θρησκευτικά κειμήλια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τους τελευταίους μήνες είναι σε εξέλιξη στη Μονή Αγίου Νεοφύτου έργα βελτίωσης της στατικότητας των κτισμάτων και ενίσχυσης τους λόγω της παλαιότητας τους.