Ο Δήμος Λευκωσίας προχωρεί στη Β΄ Φάση των εργασιών αναβάθμισης των πλακόστρωτων δρόμων που περιβάλλουν το Δημαρχείο, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, μεταξύ των ημερομηνιών 19–28 Νοεμβρίου 2025.

Επηρεαζόμενο τμήμα: Οδός Πενταδακτύλου, από τη συμβολή με Τεμπών έως τη συμβολή με Θησέως.

Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται συγκεκριμένες παρακαμπτήριες διαδρομές και προσωρινές αλλαγές μονοδρόμησης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εργασίες αποτελούν μέρος της προσπάθειας του Δήμου για μια πιο ασφαλή, λειτουργική και καλαίσθητη εντός των τειχών πόλη, με καλύτερη πρόσβαση για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες.