Πλήρως επιτυχημένη κρίνεται και η φετινή καμπάνια των τουριστικών φορέων της Πάφου για καθιέρωση και περαιτέρω ανάδειξη της επαρχίας ως τουριστικός τουρισμός και την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Αυτό προκύπτει από τις κρατήσεις σε ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής, άλλους χώρους εστίασης και αναψυχής, καθώς και από την κίνηση που καταγράφεται ήδη τις τελευταίες μέρες στα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης και επαρχίας.

Για μια ακόμη χρονιά οι εγχώριοι επισκέπτες της Πάφου έχουν στη διάθεση τους ελκυστικά πακέτα ολιγοήμερων διακοπών, πλούσια προγράμματα για τις ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ευκαιρίες περιήγησης στην γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης της Πάφου και των άλλων Δήμων και κοινοτήτων, όπως επίσης την δυνατότητα να επισκεφτούν τα πανέμορφα χωριά και την ύπαιθρο της Πάφου, τις μοναδικές εκκλησιές και μοναστήρια, να γευθούν γαστρονομικές δημιουργίες και πολλά άλλα.

Η Πάφος υπόσχεται και φέτος παραδοσιακά, ζεστά και χαλαρωτικά Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και όλα δείχνουν ότι το μήνυμα έφτασε για τα καλά σε όλες τις γωνιές του νησιού.