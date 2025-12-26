Αναγκαία χαρακτηρίζει μια συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου, προκειμένου να τεθούν επί τάπητος εκκρεμότητες και δυσλειτουργίες της κρατικής μηχανής στον τομέα της ανάπτυξης που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την οικονομία της επαρχίας.

Ήδη για το θέμα στάλθηκε από τον περασμένο Ιούνιο υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για αυτό και το ΕΒΕ Πάφου εκτιμά ότι είναι πλέον καιρός για μια απευθείας επαφή με τον Νίκο Χριστοδουλίδη προκειμένου να προωθηθεί η λύση των προβλημάτων. Η επαφή αυτή κρίθηκε ως θέμα προτεραιότητας, μετά και τις συναντήσεις που είχε το Επιμελητήριο με τον ΕΟΑ Πάφου, αξιολογώντας την όλη κατάσταση και αφουγκραζόμενο τα παράπονα των μελών του, ιδιαίτερα όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της επαρχίας για τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου και τις συνεπαγόμενες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Τα προβλήματα που παρατηρούνται είναι πολυδιάστατα και εντοπίζονται σε διάφορες υπηρεσίες λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης προσοντούχου και καταρτισμένου προσωπικού, αλλά και σε αδυναμίες που εμποδίζουν τον Οργανισμό να λειτουργήσει αποτελεσματικά, αναφέρεται στην επιστολή του ΕΒΕ Πάφου, η οποία έχει κοινοποιηθεί και στον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου.

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα για την άρση αυτής της κατάστασης, ώστε ο ΕΟΑ Πάφου να μπορέσει να επιτελέσει απρόσκοπτα την αποστολή του και εκτιμά ότι η συνάντηση στην οποία αποσκοπεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι κομβικής σημασίας για την βελτίωση της κατάστασης στις αναπτυξιακές προοπτικές της Πάφου με το νέο χρόνο.