Στην εποχή μας, όπου οι κυκλοφοριακές ροές αυξάνονται και οι μετακινήσεις γίνονται όλο και πιο συχνές, η έλλειψη κατάλληλων υποδομών για την προστασία των πεζών αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της έλλειψης είναι η λεωφόρος Τάσσου Παπαδόπουλου στην Πάφο, η οποία, αν και βρίσκεται σε περιοχή με μεγάλη μαθητική συγκέντρωση, δεν διαθέτει ακόμη ασφαλή διάβαση πεζών.

Αυτό τονίζει με νέα παρέμβαση του για το θέμα, ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, επισημαίνοντας ότι η λεωφόρος Τάσσου Παπαδόπουλου συνδέει περιοχές με υψηλή μαθητική πυκνότητα, αφού γειτνιάζει με τρία σχολεία: το Δημοτικό Σχολείο «Πεύκιος Γεωργιάδης», το Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου και το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου.

Η καθημερινή διάβαση της λεωφόρου από εκατοντάδες μαθητές για να φτάσουν στο σχολείο τους, πραγματοποιείται υπό συνθήκες υψηλού κινδύνου, τονίζει. Το πρόβλημα εντείνεται λόγω του ότι η λεωφόρος είναι κεντρική και συνήθως παρουσιάζει αυξημένη κυκλοφορία, ειδικά τις ώρες αιχμής.

Η στασιμότητα στο ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητική και δεν μπορεί να συνεχιστεί, σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη. Πριν από κάποια χρόνια, η απώλεια ενός αθώου κοριτσιού στην ίδια περιοχή έφερε το ζήτημα στην επικαιρότητα με τραγικό τρόπο. Το συμβάν αυτό αναδεικνύει το σοβαρό πρόβλημα της αμέλειας όσον αφορά την οδική ασφάλεια και τις υποδομές για τους πεζούς στην Κύπρο. Παρά την τραγωδία και την ευρεία κοινωνική κατακραυγή, οι αρχές δεν φαίνεται να έχουν προχωρήσει σε άμεσες λύσεις που θα προστατεύσουν τη ζωή των πολιτών.

Η ανάγκη για την κατασκευή υπέργειας διαβάσεων στην περιοχή της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου έχει ήδη αναγνωριστεί από τον Κλάδο Κυκλοφοριακών Μελετών Λευκωσίας, ο οποίος έχει εγκρίνει το έργο, επισημαίνει. Ωστόσο, η έγκριση παραμένει εκεί, καθώς το έργο δεν έχει προχωρήσει ακόμη και παραμένει στα συρτάρια των αρμόδιων αρχών. Αυτό αποδεικνύει ότι το κράτος δεν αντιλαμβάνεται πλήρως την κρισιμότητα του ζητήματος, ενώ ταυτόχρονα διακυβεύεται η ασφάλεια των πολιτών, κυρίως των παιδιών που καθημερινά διασχίζουν επικίνδυνες λεωφόρους.

Η λεωφόρος Τάσσου Παπαδόπουλου δεν είναι η μοναδική περιοχή στην Κύπρο που παρουσιάζει ελλείψεις στον τομέα της οδικής ασφάλειας, αλλά είναι σίγουρα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της ανάγκης για άμεσες παρεμβάσεις, καταλήγει. Η κατασκευή υπέργειας διάβασης στην περιοχή πρέπει να είναι προτεραιότητα για τις αρμόδιες αρχές. Μόνο μέσα από τη σωστή στρατηγική, τη συντονισμένη δράση και τη συμμετοχή της κοινωνίας, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το μέλλον των παιδιών μας θα είναι ασφαλές και ότι τέτοιες τραγωδίες δεν θα επαναληφθούν.