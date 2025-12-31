Περίμεναν περισσότερα τις τελευταίες μέρες του χρόνου οι καταστηματάρχες του πολύπαθου κέντρου της Λάρνακας, στο οποίο πραγματοποιούνται εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο δύο έργα ριζικής μεταμόρφωσής του. Παρόλο που αυξήθηκε σημαντικά η επισκεψιμότητα, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λάρνακας, πιο πολύ δουλεύουν οι επιχειρήσεις εστίασης στην πλατεία Ερμού και στο τέλος της Ζήνωνος Κιτιέως που πλακοστρώθηκε και δόθηκε προσωρινά άδεια, ώστε να τοποθετηθούν τραπεζάκια σε μέρος του δρόμου.

«Σε γενικές γραμμές ήταν μέτρια η κίνηση στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου και θεωρώ πως αυτό έγινε και λόγω των έργων», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταστηματαρχών του Εμπορικού Κέντρου Λάρνακας, Δημήτρης Δημητρίου, σημειώνοντας πως η εβδομάδα μετά τα Χριστούγεννα ξεκίνησε «λίγο καλύτερα».

Κληθείς ν’ αναφέρει εάν βοήθησε στην αύξηση της κίνησης και το γεγονός πως ολοκληρώθηκαν τα έργα στην οδό Ερμού, απάντησε καταφατικά. «Βεβαίως βοήθησε και υπάρχουν και δύο με τρία καταστήματα που ήταν άδεια, τα οποία ήδη έχουν ενοικιαστεί», είπε, προσθέτοντας πως σε κάποια από αυτά τα υποστατικά θ’ ανοίξουν εμπορικά καταστήματα, γεγονός που είναι θετικό.

Πέραν των εκδηλώσεων, επιστρατεύτηκαν φέτος και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία καταστηματάρχες, πολίτες και τοπικά ΜΜΕ καλούν τους Λαρνακείς να στηρίξουν το κέντρο της πόλης και τις επιχειρήσεις που δίνουν μάχη επιβίωσης.

«Εμείς ως καταστηματάρχες θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους πολίτες που στηρίζουν το ιστορικό εμπορικό κέντρο. θέλουμε να γνωρίζει ο κόσμος πως είμαστε ανοικτοί και περιμένουμε να έρθουν. Εμείς ζητούμε από τον κόσμο να στηρίξει το εμπορικό κέντρο, το οποίο δεν υστερεί σε τίποτα, ούτε έχει να ζηλέψει από κάποιο άλλο», σημείωσε ο κ. Δημητρίου.

Οι ελπίδες πλέον εναποτίθενται στο δεύτερο μισό του 2026, χρονιά κατά την οποία θα ολοκληρωθούν τα έργα. «Όταν ολοκληρωθούν τα έργα ελπίζουμε όλα να πάνε καλύτερα», σημείωσε ο κ. Δημητρίου, υποδεικνύοντας πως πλέον έμειναν δύο τμήματα να τελειώσουν (το δεύτερο τμήμα της Ζήνωνος και ο δρόμος της Δημοτικής αγοράς), προκειμένου να μην επηρεάζονται πλέον τα καταστήματα. Σημειώνεται πως το έργο ανάπλασης των πλατειών Αλκής και Ακρόπολης, που επηρεάζει τη διέλευση στο κέντρο, λόγω των εργασιών στην πολυσύχναστη Γρ. Αυξεντίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο. Σ’ ό,τι αφορά στα έργα εντός του εμπορικού κέντρου, αυτά που επηρεάζουν τα καταστήματα θα τελειώσουν, σύμφωνα με τον νέο προγραμματισμό, το φθινόπωρο.

Μέχρι τότε, οι καταστηματάρχες καλούνται να βρουν τρόπους, ώστε μέσω εκδηλώσεων ή άλλων ενεργειών να αυξάνεται η ροή πολιτών στο κέντρο. Γι’ αυτό τον λόγο, σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, αποφασίστηκε πως το 2026 θα πραγματοποιείται από τους καταστηματάρχες τουλάχιστον μία εκδήλωση κάθε μήνα.