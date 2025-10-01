Τρόπους στήριξης των καταστηματαρχών του εμπορικού κέντρου της Λάρνακας αναζητά ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), με δεδομένο πως ο κύκλος εργασιών τους έχει μειωθεί σημαντικά, λόγω των δύο μεγάλων έργων ανάπλασης που εκτελούνται αυτή την περίοδο.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Καταστηματαρχών του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου Λάρνακας, κατά την οποία, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, «συζητήθηκαν τρόποι και μέτρα στήριξης των καταστηματαρχών, με στόχο την αναζωογόνηση του ιστορικού εμπορικού κέντρου και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας».



Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το πιο ουσιαστικό μέτρο, το οποίο θα οδηγηθεί από τον πρόεδρο του ΕΟΑΛ στο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, αφορά σε μείωση των τελών αποχέτευσης προς τους καταστηματάρχες του εμπορικού κέντρου για το 2025 και το 2026. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι άλλος, τότε θα ζητηθεί να υπάρξει αντίστοιχη μείωση στο ενοίκιο που πληρώνουν.

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε όπως ΕΟΑΛ και καταστηματάρχες προχωρήσουν σε κοινές δράσεις που απώτερο στόχο θα έχουν την προσέλκυση επισκεπτών στο εμπορικό κέντρο, το οποίο όπως έχει αναδείξει και σε πρόσφατο ρεπορτάζ η εφημερίδα μας, περνά πολύ δύσκολες στιγμές, αφού βρίσκονται στο απόγειό τους οι εργασίες ανάπλασης. Κατά τη συνάντηση, οι καταστηματάρχες έθεσαν ξανά θέμα επιβίωσής τους αναφέροντας πως μια σειρά από παράγοντες, πέραν των έργων, έχουν επηρεάσει δυσμενώς την εμπορική κίνηση στο κέντρο τα τελευταία χρόνια.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ ανέφερε πως το ιστορικό εμπορικό κέντρο αποτελεί τον πνεύμονα της πόλης και ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την επιβίωση και την ανάπτυξή του. «Ο ΕΟΑ Λάρνακας βρίσκεται στο πλευρό των καταστηματαρχών και προς τούτο συμφωνήθηκε η προώθηση συγκεκριμένων δράσεων και παρεμβάσεων στήριξης, οι οποίες θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα», σημείωσε. Υπέδειξε, ακόμη, πως στόχος του Οργανισμού είναι να συμβάλει ουσιαστικά στην αναζωογόνηση της εμπορικής καρδιάς της Λάρνακας, στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και διατηρούν ζωντανό το ιστορικό κέντρο της πόλης.

Σημειώνεται πως ο Δήμος Λάρνακας αποφάσισε, επίσης, όπως οι καταστηματάρχες που επηρεάζονται από τα έργα εξαιρεθούν από την καταβολή δημοτικών φορολογιών μέχρι την ολοκλήρωσή τους.