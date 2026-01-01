Μαγευτικές εικόνες από ποταμούς και καταρράκτες που «ζωντάνεψαν» μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών και πλημμύρισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βίντεο που αναρτήθηκαν από πολίτες καταγράφουν ορμητικές ροές νερού.

Οι εικόνες αυτές λειτούργησαν ως μια άτυπη υπενθύμιση της σημασίας των βροχοπτώσεων για τα υδατικά αποθέματα της Κύπρου, αλλά και ως μια σπάνια, φυσική «ανάσα» που μετέτρεψε την Πρωτοχρονιά σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό χειμωνιάτικης φύσης.

Δείτε βίντεο από διάφορες περιοχές της Κύπρου

Μαγευτικές εικόνες από τον ποταμό της Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου προς Ορούντα.

Καταρράκτης Μιλλομέρη και φράγμα Πέρα Πεδί.

Ποταμός της Σίμου.

Bίντεο από τα Καληδόνια, την Χαντάρα στο Φοινί και τον Μεσαπόταμο στον Σαϊττά.

Εικόνες από το Γεφύρι στο Γουδί. Ποταμός Χρυσοχούς.