Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολιτιστικής και τουριστικής υφής, οι διαδρομές « Δρόμοι της Ελιάς», φθάνουν και στην επαρχία Πάφου τον χρόνο που μας ήρθε, συνδέοντας έτσι την Πάφο με την ευρύτερη διαδρομή που υπάρχει ήδη σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προωθείται και στην Πάφο με πρωτοβουλίες τουριστικών φορέων της επαρχίας τα τελευταία χρόνια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ήδη στελέχη του αρμόδιου ευρωπαικού προγράμματος επισκέφθηκαν σημεία σε ολόκληρη την επαρχία Πάφου, ως μέρος της αναγκαίας διαδικασίας αξιολόγησης. Οι εκπρόσωποι αυτοί φέρονται μάλιστα πλήρως ικανοποιημένοι από τις τοποθεσίες, τα σημεία ενδιαφέροντος και γενικότερα τον προορισμό.

Η προτεινόμενη διαδρομή «Δρόμοι της Ελιάς» θα καλύπτει όλους τους Δήμους της επαρχίας Πάφου, 30 κοινότητες και μια απόσταση πέραν των 170 χιλιομέτρων στην οποία κάποιος θα μπορεί να περιηγηθεί στη ολότητα μερικώς, αναλόγως των ενδιαφερόντων του. Τα ενδιαφέροντα στην διαδρομή ποικίλουν αφού περιλαμβάνουν εκτός από σημεία ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την ελιά, επισκέψεις και σε μοναστήρια και εκκλησίες, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, σημεία θέασης, δημιουργικά εργαστήρια και άλλα.

Η εν λόγω περιήγηση θα στοχεύει κυρίως μεμονωμένους επισκέπτες οι οποίοι θα μπορούν να μεταβούν με δικό τους μεταφορικό μέσο, είτε με ενοικιαζόμενο λεωφορείο ή ταξί, αφού οι δημόσιες συγκοινωνίες δεν μπορούν ακόμη να εξυπηρετήσουν την ύπαιθρο και τον σκοπό αυτό.

Οι φορείς της Πάφου εκτιμούν ότι μέσα από την πολιτιστική διαδρομή «Δρόμοι της Ελιάς» η επαρχία θα εμπλουτίσει ακόμη περαιτέρω την πολιτιστική της θέση διεθνώς και θα αναδείξει ακόμη περισσότερο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και των παραδόσεων που ακόμη είναι ζωντανές.

Η πολιτιστική διαδρομή «Δρόμοι της Ελιάς» που έχει ανακηρυχθεί «Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης» και «Παγκόσμια Πολιτιστική Διαδρομή Διαπολιτισμικού Διαλόγου και Βιώσιμης Ανάπτυξης» της UNESCO, αναμένεται ότι εντός του 2026 θα προχωρήσει βάσει του τελικού σχεδιασμού ώστε να αρχίσει η καταγραφή της σε ηλεκτρονικούς χάρτες και άλλα μέσα προκειμένου σε τελικό στάδιο να ενταχθεί στην φαρέτρα των εμπειριών που προσφέρει στους επισκέπτες της η Πάφος.