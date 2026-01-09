Πλήρως επιτυχημένη κρίνεται η φετινή περίοδος των εορτών των Χριστουγέννων από τους τουριστικούς φορείς της Πάφου όσον αφορά στην προσέλκυση εγχώριου τουρισμού. Το γεγονός αυτό ενέχει πλέον κομβική σημασία για την Πάφο, επισημαίνουν εκπρόσωποι του κλάδου, δεδομένου ότι οι κύπριοι επισκέπτες αποτελούν βασική συνισταμένη για την επίτευξη του μεγάλου στόχου της επαρχίας να καθιερωθεί ως ολόχρονος τουριστικός προορισμός.

Όπως προκύπτει από τις κρατήσεις στις εν ενεργεία ξενοδοχειακές μονάδες την περίοδο των εορτών και από την κίνηση σε κέντρα αναψυχής, χώρους εστίασης και σε ιδιωτικές συνάξεις, οι εγχώριοι επισκέπτες αποτέλεσαν ένα σημαντικό τμήμα της επισκεψιμότητας στην Πάφο τον Δεκέμβριο και τις πρώτες μέρες του νέου χρόνου. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις αρμοδίων φορέων της επαρχίας, επισημαίνουν εκπρόσωποι τους, ότι τα ελκυστικά πακέτα ολιγοήμερων διακοπών που τα τελευταία χρόνια προσφέρει η τουριστική βιομηχανία της Πάφου και για τον ντόπιο τουρισμό έχουν πια γίνει κτήμα πολλών συμπατριωτών μας που πλέον θεωρούν την Πάφο ως προορισμό για ολιγοήμερες διακοπές.

Η φετινή καλή εικόνα στον τομέα αυτό, κατέληξαν, θα βοηθήσει περαιτέρω στο να χτίσει η Πάφος ένα μόνιμο οικοδόμημα προσέλκυσης εγχώριου τουρισμού που να λειτουργεί ενισχυτικά του τουρισμού από τις ξένες αγορές, ώστε να μην είναι πλέον μονοδιάστατος προορισμός και άρα εξαρτώμενος από τις διεθνείς συνθήκες.