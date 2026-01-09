Με στόχο την ενίσχυση άπορων μαθητών και φοιτητών που αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα των σπουδών τους, το Ταμείο Αγάπης και Υποτροφιών του Ορθόδοξου Πνευματικού Κέντρου Λεμεσού διοργανώνει το ξεχωριστό φιλανθρωπικό brunch το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, στο Gazebo Mare της Μαρίνας Λεμεσού, από τις 10:30 έως τις 13:00.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με στόχο τη στήριξη άπορων μαθητών και φοιτητών, στο πλαίσιο των δράσεων του Ταμείου Αγάπης και Υποτροφιών, το οποίο έχει ως όραμα την ενίσχυση φοιτητών με εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις και ικανότητες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να σπουδάσουν.

Από την ίδρυσή του, το Ταμείο Αγάπης και Υποτροφιών έχει στηρίξει σημαντικό αριθμό φοιτητών, καλύπτοντας διδάκτρα, έξοδα διαμονής, διατροφής και άλλες ανάγκες τους όπως την αγορά απαραίτητου εξοπλισμού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα «Πώς να μιλάμε με αγάπη στον εαυτό μας» από τη Νίνα Ευριπίδου, Συμβουλευτική Ψυχολόγο.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση κοστίζει 35 ευρώ και περιλαμβάνει μπουφέ. Για περισσότερες πληροφορίες και προπώληση εισιτηρίων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις Γεωργία (99 885570) και Ελιάνα (99 367276).