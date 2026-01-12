Συνεχίζεται η χιονόπτωση στο Τρόοδος, αν και τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά μέσα στις επόμενες ώρες, ανέφερε ο Μιχάλης Μούσκος, Ανώτερος Λειτουργός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου. Ο ίδιος υπογράμμισε, επίσης, πόσο σημαντικές ήταν οι βροχοπτώσεις του Σαββατοκύριακου, που έφτασαν στο 31% του αναμενόμενου για τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα μάλιστα με την Αστυνομία, λόγω της χιονόπτωσης οι δρόμοι Καρβουνά – Τροόδους, Πλατρών – Τροόδους και Προδρόμου – Τροόδους είναι ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή /και κίνηση και στους τέσσερις τροχούς. Στην περιοχή του Τροόδους επικρατεί πυκνή ομίχλη και η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Ο κ. Μούσκος, ο οποίος σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή το χιόνι στην κορυφή του Τροόδους είναι περίπου τρία με τέσσερα εκατοστά, ενώ άλλες χρονιές υπήρχε πολύ πιο αξιόλογη χιονόστρωση ήδη από τον Δεκέμβριο, είπε ότι αναμένεται να συνεχιστεί η χιονόπτωση κατά το υπόλοιπο της μέρας αλλά και της νύχτας, όπως επίσης και αύριο κατά διαστήματα.

Πρόσθεσε, όμως, ότι τα φαινόμενα περιορίζονται κάπως, αν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη το βράδυ. «Από το βράδυ της Δευτέρας και μετά, όμως, φαίνεται ότι γίνονται πιο μεμονωμένα τα φαινόμενα», είπε. Ερωτηθείς αν η χιονόστρωση μπορεί να αυξηθεί, ο κ. Μούσκος ανέφερε ότι δεν θα φτάσει τους 20-30 πόντους, αλλά μπορεί να πάει μέχρι τα δέκα εκατοστά.

Σε σχέση με τη βροχόπτωση που είχαμε μέχρι το πρωί της Δευτέρας, ο κ. Μούσκος είπε ότι ήταν σημαντική. «Δεν καταμετρήθηκε ακόμα η σημερινή βροχόπτωση, όμως μέχρι τις 8:00 το πρωί πήγαμε στο 31% του μήνα, ενώ μέχρι την Παρασκευή ήμασταν στο 9%», σημείωσε. Ανέφερε, ακόμα, ότι οι βροχοπτώσεις πριν το μεσημέρι της Δευτέρας εντοπίζονταν κυρίως στα δυτικά, όμως μετακινούνται προς τα ανατολικά, πλησιάζοντας τη Λευκωσία.

Ερωτηθείς για τη σημασία της χιονόστρωσης για τον υδροφορέα, ο κ. Μούσκος επιβεβαίωσε ότι είναι πολύ σημαντικό το χιόνι, καθώς λιώνει σιγά σιγά και ενισχύει και τις ροές προς τα φράγματα. «Έχουν αρχίσει φυσικά να γίνονται πιο σημαντικές ροές τώρα και ευελπιστούμε ότι οι επόμενες ώρες και η αυριανή ημέρα να δώσουν κι άλλα φαινόμενα», είπε.

«Δυστυχώς από την Τετάρτη και μετά αλλάζει το σκηνικό και ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες, επομένως θα πρέπει να αναμένουμε το επόμενο οργανωμένο σύστημα, αν και δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στον ορίζοντα», κατέληξε.

Με πληροφορίες από KYΠΕ