Πονοκέφαλο προκαλεί στην Αστυνομία και τις τοπικές αρχές η συχνότητα των οδικών συγκρούσεων, ευτυχώς ελαφρών στη μεγάλη τους πλειοψηφία, που καταγράφεται τον τελευταίο χρόνο στον κυκλικό κόμβο του Νοσοκομείου Πάφου και τις εξόδους του. Αν και τα προβλήματα της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης είναι γενικαυμένα πλέον σε όλο τον αστικό ιστό της πόλης, ιδιαίτερα το συγκεκριμένο σημείο μέχρι πρότινος δεν απασχολούσε ιδιαίτερα τις αρχές από πλευράς κυκλοφοριακών προβλημάτων, για αυτό και η συχνότητα της εμφάνισης ατυχημάτων προβληματίζει πλέον τους αρμόδιους.

Η κατάσταση στον κυκλικό κόμβο του Νοσοκομείου Πάφου, χαρακτηρίζεται μέχρι και επικίνδυνη πλέον για την τροχαία κίνηση, αφού η ροή των οχημάτων γίνεται με τρόπο που καθιστά ορατό το ενδεχόμενο οδικών συγκρούσεων σε μόνιμη βάση. Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, η κατάσταση αναμενόταν ότι θα επιβαρυνθεί και στο συγκεκριμένο σημείο της Πάφου ωστόσο, η κατάσταση τις πλείστες μέρες προκαλεί αμηχανία σε αρχές και δοκιμασία νεύρων στους αυτοκινητιστές.

Συνεργεία της Αστυνομίας βρίσκονταν όλες τις μέρες από νωρίς το πρωί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου προσπαθώντας να διευκολύνουν την κατάσταση, ωστόσο οι καθυστερήσεις και οι ουρές που καταγράφονται είναι ασυνήθιστες για τα δεδομένα της Πάφου και στον κόμβο αυτό, όπως άλλωστε συμβαίνει πια στον δρόμο των σιλό, την γειτονική λεωφόρο Τάσσου Παπαδόπουλου, καθώς επίσης προς όλους τους κύριους δρόμους που οδηγούν στο εμπορικό κέντρο.