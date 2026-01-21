Σε ικανοποιητικά επίπεδα για χειμερινή περίοδο, σε βαθμό που επιτρέπουν να διατηρούνται σε λειτουργία οι πλείστες επιχειρήσεις του κλάδου, είναι τα δεδομένα της περιόδου αυτής για τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα στην Πάφο. Η τουριστική ροή προς την Πάφο από το εξωτερικό δεν έχει εκμηδενισθεί παρά την φυσιολογική κάμψη μετά και τις γιορτές, τονίζουν εκπρόσωποι του κλάδου, ενώ επιπρόσθετα φαίνεται ότι και η έλευση Κυπρίων παραθεριστών στην επαρχία κατά τα σαββατοκύριακα συνεχίζει την ανοδική τάση των τελευταίων ετών.

Εκπρόσωποι ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρήσεων εστίασης δήλωσαν στον «Φ» ότι το κύμα των επισκεπτών τις μέρες αυτές είναι ικανοποιητικό για τα χειμερινά δεδομένα και συνιστά φιλί της ζωής για αρκετές επιχειρήσεις προκειμένου να μην κατεβάσουν ρολά μετά την φυσιολογική κάμψη που ακολούθησε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και εν αναμονή της έναρξης των πρώτων αφίξεων της νέας τουριστικής περιόδου.

Τουριστικά καταλύματα όλων των ειδών και οικονομικών βαλαντίων παρουσιάζουν σχετική κίνηση κυρίως τα σαββατοκύριακα, ενώ κίνηση καταγράφεται και στους χώρους εστίασης από τους χειμερινούς ξένους επισκέπτες ή τους συμπατριώτες μας που επιλέγουν διήμερες ή τριήμερες αποδράσεις στην πόλη της Αφροδίτης.