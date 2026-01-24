Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικού Διαμερίσματος Μέσα Γειτονιάς, Μάριος Πρωτοπαπάς, απαντά στις κατηγορίες της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ για απαράδεκτη και προσβλητική συμπεριφορά εκ μέρους του, που είχε μάλιστα ως αποτέλεσμα τη διακοπή της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 22 Ιανουαρίου. Ο κ. Πρωτοπαπά κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς, τους οποίους απορρίπτει κατηγορηματικά.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Μάριου Πρωτοπαπά

Σε σχέση με δημόσιες κατηγορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας περί υπονόμευσης της ομαλής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού και δήθεν απαξιωτικής συμπεριφοράς, ξεκαθαρίζω ότι πρόκειται για αβάσιμους ισχυρισμούς, οι οποίοι απορρίπτονται κατηγορηματικά.

Η στοχευμένη και ενορχηστρωμένη επίθεση που δέχομαι από τη Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ και άλλους κύκλους δεν έχει καμία σχέση με την ουσία των πραγμάτων. Αντίθετα, συνδέεται άμεσα με τις δημόσιες παρεμβάσεις μου, οι οποίες έχουν μοναδικό στόχο την υπεύθυνη, έγκαιρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση των δημοτών για σοβαρά ζητήματα που τους αφορούν.

Η προσπάθεια φίμωσής μου, επειδή επιλέγω να μιλώ δημόσια και υπεύθυνα, δεν συνάδει με τις αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ενόχληση που προκάλεσαν οι παρεμβάσεις μου, ακόμα και στον ίδιο τον Δήμαρχο Λεμεσού, δεν θα με αποτρέψει από το να πράττω το καθήκον μου.

Τον περασμένο Οκτώβριο, με επιστολή μου προς τον Δήμαρχο Λεμεσού κ. Γιάννη Αρμεύτη, ζήτησα την καθιέρωση “executive summary” για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, 48 ώρες πριν από κάθε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, οπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Δυστυχώς, το αίτημα αυτό δεν εισακούστηκε. Πρόκειται για μια πρακτική που θα ενίσχυε τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Συμβουλίου.

Με την καθιέρωση αυτής της μεθόδου, κανένα θέμα δεν θα τίθεται ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς επαρκή διοικητική και νομική τεκμηρίωση, περιορίζοντας το περιθώριο για παρερμηνείες, σκιές και αβάσιμες καταγγελίες που πλήττουν το έργο του Συμβουλίου.

Ξεκαθαρίζω προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να επιτρέψω την παραβίαση των θεσμικά προβλεπόμενων διαδικασιών. Θα συνεχίσω, χωρίς φόβο και χωρίς εκπτώσεις, να ενημερώνω τους δημότες για αποφάσεις και διαδικασίες που επηρεάζουν άμεσα την κοινωνία και την ευημερία των πολιτών.

Καλώ τη Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ να αφήσει τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες και να επικεντρωθεί στο να υπηρετεί με σεβασμό τους δημότες και τα πραγματικά συμφέροντα της κοινωνίας της Λεμεσού. Οι δημότες απαιτούν σοβαρότητα, υπευθυνότητα και διαφάνεια.