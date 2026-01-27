Για μια περίπου ώρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα για τα οποία προειδοποίησε η Μετεωρολογική Υπηρεσία έγιναν και με το παραπάνω αισθητά στην επαρχία Πάφου. Λίγο μετά τις έξι το απόγευμα κατακλυσμιαίες βροχές, ισχυρή χαλαζόπτωση και αστραπές που έκαναν τη νύχτα μέρα, δημιούργησαν ένα διαφορετικό σκηνικό στην Πάφο, που βίωσε ενδεχομένως το ισχυρότερο κύμα κακοκαιρίας του τελευταίου χρόνου.

Η ένταση των φαινομένων ήταν μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας του τελευταίου διαστήματος και όπως ανέφεραν πριν από λίγο στον «Φ» αρμόδιοι της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, είναι ευτύχημα που η κορύφωση της έντασης των φαινομένων ήταν σχετικά μικρής χρονικής διάρκειας γεγονός που απέτρεψε την δημιουργία σοβαρών προβλημάτων και καταστροφών σε υποστατικά και στο οδικό δίκτυο.

Οι βροχές συνεχίζονται στις πλείστες περιοχές της επαρχίας, με μικρότερη ένταση πλέον, πράγμα που μετά την πρόσκαιρη ανησυχία για το εύρος της θεομηνίας προκαλεί ξανά ικανοποίηση για τον εμπλουτισμό του υδατικού ισοζυγίου.