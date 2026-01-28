Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 04:56 χθες, σε οικία στην Αγλαντζιά, στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Καϊμακλίου με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Η πυρκαγιά, η οποία κατασβήστηκε από την οικιακή βοηθό της ιδιοκτήτριας, πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, βρισκόταν σε μικρό εικονοστάσι της οικίας.

Ζημιές υπέστη το εικονοστάσι και οι εικόνες, καθώς και η βαφή του περιβάλλοντος χώρου. Θα ακολουθήσει διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.