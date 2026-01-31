Υπηρεσίες του δημοσίου κατεδαφίζουν παράνομα υποστατικά στο παραλιακό μέτωπο των Περβολιών (παραλία “Φάρος”) ενώ ο Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού έχει υποβάλει αιτήσεις προς το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την εκμίσθωση κρατικών τεμαχίων με σκοπό τη νομιμοποίηση κάποιων από αυτά ή και την ανέγερση ελεγχόμενων υποδομών, όπως αναψυκτήρια/περίπτερα.

Οι νέες κατασκευές θα εντάσσονται στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων χρήσεων, με στόχο την επίτευξη οριστικής και σύννομης διευθέτησης που θα τερματίζει την υφιστάμενη κατάσταση αυθαιρεσίας.

Τα πιο πάνω προκύπτουν από απάντηση του υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου σε ερώτηση του βουλευτή των Οικολόγων κ. Σταύρου Παπαδούρη.

Στην απάντηση του κ. Ιωάννου, αναφέρονται και τα ακόλουθα:

-Η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, κατά τη θερινή περίοδο του 2024 προχώρησε στην αποξήλωση και απομάκρυνση, από τη ζώνη προστασίας της παραλίας “Φάρος”, στην περιοχή του σημερινού Δημοτικού Διαμερίσματος Περβολιών του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού, υποστατικών που λειτουργούσαν ως παραθαλάσσιο μπαράκι με την εμπορική επωνυμία “FAROS”.

Τα εν λόγω υποστατικά είχαν ανεγερθεί και λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια κατά παράβαση της απαγόρευσης που επιβλήθηκε με τους Κ.Δ.Π. 216/79, οι οποίοι αφορούν ανεγέρσεις κάθε τύπου εντός της προαναφερθείσας ζώνης.

-Ανάλογα μέτρα λήφθηκαν εντός του 2024 στην ίδια παραλία και για την απομάκρυνση υποστατικών άλλου μπαρ, το οποίο λειτουργούσε επίσης ως παραθαλάσσιο μπαράκι με την επωνυμία “TAFFYS BEACH BAR”, ενώ τον Ιούνιο του 2025 το Γραφείο του Επάρχου προχώρησε στην απομάκρυνση πρόσθετου υποστατικού που χρησιμοποιείτο από τους διαχειριστές του ως καντίνα.

Τα πιο πάνω μέτρα λήφθηκαν δυνάμει του άρθρου 3 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59), αφού διαπιστώθηκε ότι οι εγκαταστάσεις που απάρτιζαν τα συγκεκριμένα υποστατικά ενέπιπταν στην έννοια του “κατασκευάσματος”.

-Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Έπαρχο Λάρνακας, καθότι κατά τον ουσιώδη χρόνο αποτελούσε την αρμόδια οικοδομική αρχή (πριν την 1η Ιουλίου 2024), καταχωρήθηκε ποινική υπόθεση δυνάμει του εν λόγω νόμου εις βάρος του ιδιοκτήτη/διαχειριστή τρίτου υποστατικού που είχε ανεγερθεί στην ίδια παραλία και έφερε την εμπορική επωνυμία “ALMY BAY BEACH BAR”. O Έπαρχος έκρινε ότι η εν λόγω περίπτωση ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, καθότι η παρανομία αφορούσε οικοδομή. Συγκεκριμένα, το υποστατικό είχε κατασκευαστεί επί χυτής τσιμεντένιας βάσης μεγάλων διαστάσεων και στηριζόταν σε σιδηροδοκούς και, ως εκ τούτου, κατά την εκτίμηση του Επάρχου, δεν συνιστούσε “κατασκεύασμα”. Η εν λόγω ποινική υπόθεση τυγχάνει πλέον χειρισμού από τον ΕΟΑ Λάρνακας.

-Αναφορικά με το ζήτημα των χρονοδιαγραμμάτων για την κατεδάφιση των υποστατικών και της ηλεκτρογεννήτριας, η οριστική απομάκρυνση των κατασκευών του “ALMY BAY BEACH BAR” συναρτάται άμεσα με την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας, ο χειρισμός της οποίας έχει αναληφθεί από τον ΕΟΑ Λάρνακας, ως η αρμόδια οικοδομική αρχή από την 1η Ιουλίου 2024. Σημειώνεται ότι η προσπάθεια του Επάρχου να αποσπάσει και να απομακρύνει την ηλεκτρογεννήτρια, η οποία χρησιμοποιείτο χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και εξουσιοδοτήσεις για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του μπαρ, δεν κατέστη δυνατή, καθώς η ηλεκτρογεννήτρια δεν μπορούσε να αποσπαστεί αυτοτελώς χωρίς την κατεδάφιση μέρους της τοιχοποιίας που την περιέκλειε. Ως εκ τούτου, οι τελικές ενέργειες θα δρομολογηθούν αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης.

-Σε σχέση με τον μελλοντικό σχεδιασμό και τη χρήση της παραλίας, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού, ο Δήμος έχει ήδη υποβάλει αιτήσεις προς το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την εκμίσθωση των εν λόγω κρατικών παραλιακών τεμαχίων. Με βάση τον προγραμματισμό του Δήμου, με την οριστικοποίηση της εκμίσθωσης θα υποβληθούν αιτήσεις για τη νομιμοποίηση ή/και ανέγερση ελεγχόμενων υποδομών (όπως αναψυκτήρια/περίπτερα), στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων χρήσεων, με στόχο την επίτευξη οριστικής και σύννομης διευθέτησης που θα τερματίζει την υφιστάμενη κατάσταση αυθαιρεσίας.»