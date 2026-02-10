Ο Δήμος Ιεροκηπίας βραβεύθηκε από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης ως Πράσινη Πόλη της Κύπρου για το 2026.

Συγκεκριμένα, θα του απονεμηθούν δύο βραβεία, το βραβείο Πράσινη Πόλη της Κύπρου για το έργο «Χρήση ανακυκλωμένου νερού από το Βιολογικό Σταθμό Επεξεργασίας Αστικών, στην κατηγορία «Διαχείριση υδάτινων πόρων», και το βραβείο «Πράσινη Πόλη της Κύπρου» για το έργο «Συντήρηση και συμπλήρωση με νέα δέντρα και φυτά των χώρων πρασίνου στη παραλιακή περιοχή Γεροσκήπου σε περίοδο λειψυδρίας», στην κατηγορία «Πράσινες Περιοχές – Αστική Βιοποικιλότητα».

Με τη βράβευση αυτή, ο Δήμος Ιεροκηπίας εντάσσεται αυτόματα στο Δίκτυο των Πράσινων Πόλεων και Κοινοτήτων” , που έχει δημιουργήσει το ΚΥΚΠΕΕ.