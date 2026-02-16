Περιοδεία στο εμπορικό κέντρο της Πάφου πραγματοποίησαν ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών τμημάτων, σε μια προσπάθεια να καταγραφούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες, καταστηματάρχες και άλλοι ενασχολούμενοι με την εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή.

Δημαρχεύων και κρατικοί λειτουργοί συζήτησαν με τους επαγγελματίες της περιοχής και κατέγραψαν τα όσα τους απασχολούν και τα οποία οι ίδιοι θεωρούν σοβαρά προβλήματα για την εύρυθμη εμπορική λειτουργία του κέντρου. Οι κρατικοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι θα προωθηθούν άμεσα τα ζητήματα που τέθηκαν ενώπιον τους για επίλυση.

Στο μεταξύ, ο Άγγελος Ονησιφόρου ανταποκρίθηκε άμεσα στις εκκλήσεις των επαγγελματιών του μόλου της Κάτω Πάφου για αρωγή του Δήμου ώστε να αρθούν τα σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις και δημόσιους χώρου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο. Ο Δημαρχεύων έδωσε οδηγίες για την ενίσχυση των συνεργείων καθαρισμού στην περιοχή του μόλου, προκειμένου η κατάσταση να επανέλθει στην κανονικότητα, πράγμα που έγινε εγκαίρως, ώστε οι πολλοί επισκέπτες του παραλιακού μετώπου να μπορέσουν να απολαύσουν την λιακάδα και την καλοκαιρία της χθεσινής μέρας σε ένα καθαρό περιβάλλον