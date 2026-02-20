Μεγάλη ικανοποίηση επικρατεί στην Αθηένου για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για εκμίσθωση του ιστορικού Δημοτικού Σχολείου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για να λειτουργήσει ως διοίκηση του παραρτήματος του Πανεπιστημίου και ν’ αποτελέσει την αρχική εγκατάσταση της Κτηνιατρικής Σχολής του ακαδημαϊκού ιδρύματος στην Κύπρο. Τα πλάνα του πανεπιστημίου, όπως ανέφερε στο philenews o δήμαρχος, Κυριάκος Καρεκλάς, είναι να λειτουργήσει την Κτηνιατρική σχολή την ακαδημαϊκή περίοδο 2026-2027. Το πανεπιστήμιο, όπως είπε, βρίσκεται, μάλιστα, σε επαφές με τον ΟΚΥπΥ, για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί το Κέντρο Υγείας Αθηένου και για πανεπιστημιακούς σκοπούς.

Ο κ. Καρεκλάς εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς την υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, με εισήγηση της οποίας λήφθηκε η σχετική απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο. «Η κ. υπουργός, η οποία στέκει συνεχώς δίπλα από τις ακριτικές περιοχές και στηρίζει τα δίκαια αιτήματά τους, από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε τα πλεονεκτήματα της λειτουργίας Κτηνιατρικής Σχολής στην ακριτική Αθηένου και έδωσε οδηγίες για προώθηση του αιτήματος της Σχολικής Εφορείας Αθηένου για εκμίσθωση του σχολείου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ με προσωπικές της ενέργειες φτάσαμε στην παρουσίαση του θέματος στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και στην τελική έγκριση του αιτήματος», σημείωσε ο κ. Καρεκλάς.

Πρόσθεσε, ακόμη, πως η λειτουργία της διοίκησης του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου και η αρχική εγκατάσταση της Κτηνιατρικής Σχολής στην Αθηένου «θα βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας μακρόπνοης και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, που θα ενισχύσει το κύρος και την παρουσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή της Αθηένου».

Σημειώνεται πως το κτήριο στο οποίο θα στεγαστεί η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι του 1925 και αποτελεί δωρεά του αείμνηστου Μιχαήλ Γεωργίου.