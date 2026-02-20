Κλειστός θα παραμείνει για δύο ημέρες ο δασικός δρόμος «Λουτρά της Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα» στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, λόγω εργασιών συντήρησης.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρει ότι, εξαιτίας έργων συντήρησης του οδοστρώματος, ο δρόμος θα είναι κλειστός για το κοινό από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 έως και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026.

Το Τμήμα Δασών απολογείται για την ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι εργασίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα ή απαιτηθεί παράτασή τους, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.