Στο πλαίσιο της προώθησης της πρότασης που κατέθεσε από τον Σεπτέμβριο του 2024 και των συζητήσεων που διεξήχθησαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας για τα προβλήματα που παρατηρούνται στην έγκριση των συντάξεων ανικανότητας λόγω μη ικανοποίησης των ασφαλιστικών προϋποθέσεων, ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα.

Όπως δήλωσε ο κ. Πάζαρος, ο αρμόδιος υπουργός ήταν ενήμερος για την πρόταση του και τις σχετικές συζητήσεις που ακολούθησαν και τον ενημέρωσε ότι η πρόταση έχει συμπεριληφθεί προς συζήτηση στο υπό επεξεργασία Νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Το Νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί ενώπιον της Βουλής εντός του 2026.

«Η εξέλιξη αυτή με χαροποιεί ιδιαίτερα αφού άλλη μία πρότασή μας μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης», ανέφερε ο Χαράλαμπος Πάζαρος. «Ο διάλογος, η συνεργασία και οι ουσιαστικές προτάσεις μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός ασφαλιστικού συστήματος που να ανταποκρίνεται στις σημερινές πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και να διασφαλίζει το μέλλον των επόμενων γενεών».