Σε ισχύ θα βρίσκονται από το πρωί της Κυριακής 8 Μαρτίου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διοργάνωση του 28ου Μαραθώνιου της Πάφου «TUI Cyprus Marathon» που θα διαρκέσουν μέχρι τις 1:00 το μεσημέρι οπόταν και ολοκληρώνονται οι δρομικοί αγώνες.

Ο Μαραθώνιος με σημείο εκκίνησης την Πέτρα του Ρωμιού θα ξεκινήσει στις 7:00 το πρωινό με τους δρομείς να έχουν κατεύθυνση προς την Πάφο τρέχοντας στον παλαιό δρόμο Λεμεσού – Πάφου Β6 και παιρνόντας από τις κοινότητες Κούκλια, Μανδριά, Τίμη και Αχέλεια. Στις 7:30 το πρωινό θα διακοπή η κυκλοφορία από το σημείο που βρίσκεται η υπεραγορά Αλφαμέγα στα Μανδριά με κατεύθυνση προς την Τίμη ενώ θα εξαιρούνται τα οχήματα που θα έχουν κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο. Από την είσοδο του δρόμου προς Αεροδρόμιο μέχρι και τον κυκλοφοριακό κόμβο της Κολώνης η αριστερή λωρίδα θα παραμείνει κλειστή για τους δρομείς μέχρι τις 11:45 π.μ. Οι οδηγοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν την άλλη λωρίδα του δρόμου Β6 από τον κυκλοφοριακό κόμβο της Κολώνης με κατευθυνση το Αεροδρόμιο. Η διαδρομή θα εποπτεύεται από την Αστυνομία Πάφου καθώς επίσης και κριτές του Μαραθωνίου. Από τις 8:00 το πρωινό μέχρι τις 12:30μ.μ. θα είναι κλειστή η αριστερή λωρίδα από τον κυκλικό κόμβο της Κολώνης με κατευθυνση τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού μέχρις ότου όλοι οι Μαραθωνοδρόμοι περάσουν στην περιοχή Riccos Beach.

Παράλληλα με το Μαραθώνιο θα διοργανωθούν ακόμη δύο δρομικοί αγώνες ο Ημιμαραθώνιος (21χλμ) και ο αγώνας 10χλμ οι οποίοι θα έχουν σημείο αφετηρίας και τερματισμού την πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου. Από τις 7:30 το πρωινό μέχρι τις 12:45 μετά το μεσημέρι θα παραμένουν κλειστές και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας της Λεωφόρου Ποσειδώνος ενώ μετά τις 10:30π.μ. θα δοθεί στην κυκλοφορία η μια εκ των δύο λωρίδων (θα παραμένει συνεχώς κλειστή η λωρίδα κυκλοφορίας στην πλευρά των ξενοδοχείων – αριστερή λωρίδα). Κλειστές θα παραμένουν επίσης και οι δυο λωρίδες από το κυκλικό κόμβο Έζουσα’ μέχρι τον κυκλικό κόμβο Καλιγούλα από τις 7:30 το πρωινό μέχρι τις 10:30π.μ. ενώ μετά τις 10:30π.μ. η διαδρομή από τον κυκλικό κόμβο Καλιγούλα (συμβολή Λεωφόρων Δανάης, Ευρώπης και Ερατούς) μέχρι τον κυκλικό κόμβο στη συμβολή της οδού Αγαπήνωρος και Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού θα ανοίξει για την τροχαία κίνηση.

Παρακαλούνται οι οδηγοί όπως αποφεύγουν τις πιο πάνω διαδρομές κατά τον χρόνο διεξαγωγής των αγώνων και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας καθώς και με τις υποδείξεις των Αστυνομικών και των Τροχονόμων που θα είναι στο μέρος για αποφυγή ταλαιπωρίας.