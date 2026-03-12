Διακοπή στην υδροδότηση παρατηρείται σε περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Γερμασόγειας, στη Λεμεσό, λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης, σύμφωνα με ενημέρωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού.

Η διακοπή επηρεάζει την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Δάφνης και Ύδρας στα δυτικά, Χριστάκη Κράνου στα ανατολικά, Περγάμου στα βόρεια και Γεωργίου Α΄ (παραλιακός δρόμος) στα νότια, ενώ ενδέχεται να επηρεαστούν και γειτονικοί δρόμοι.

Όπως αναφέρεται, συνεργεία του ΕΟΑ Λεμεσού εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης, με στόχο την επαναφορά της υδροδότησης το συντομότερο δυνατό.

Η επιδιόρθωση της βλάβης και η αποκατάσταση της παροχής νερού εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σήμερα, 12 Μαρτίου, γύρω στις 14:00.