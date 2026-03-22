Τα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα της νύχτας του Σαββάτου στην επαρχία Πάφου προκάλεσαν ζημιές και στον κύριο δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς. Ευτυχώς ωστόσο η άμεση επέμβαση της κοινοτικής αρχής Τσάδας και των συνεργείων του ΕΟΑ Πάφου και της Επαρχιακής Διοίκησης συνέτεινε στο να αποφευχθούν σοβαρές επιπτώσεις για την δημόσια ασφάλεια.

Ειδικότερα, τμήμα του τοίχου αντιστήριξης στα πρανή του δρόμου, στο ύψος της Τσάδας υποχώρησε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, με αποτέλεσμα μεγάλοι βράχοι και όγκοι χώματος να καταλήξουν στο οδόστρωμα. Το ευτύχημα ήταν ότι λόγω της ώρας στον κύριο δρόμο δεν υπήρχε την συγκεκριμένη στιγμή τροχαία κίνηση και συνεπώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, αφού οι όγκοι των υλικών ήταν πολύ επικίνδυνοι για την ασφάλεια διερχομένων και οχημάτων.

Το σημείο καθαρίστηκε άμεσα από τα συνεργεία των εμπλεκομένων υπηρεσιών και η κίνηση στον δρόμο Πάφου-Πόλης διεξαγόταν από το πρωί κανονικά.

Θυμίζουμε ότι και την προηγούμενη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε και στην κοινότητα Καλλέπεια της ορεινής Πάφου. Μετά την πολύ μεγάλη ποσότητα όγκων νερού που δέχθηκε η περιοχή, ένας τοίχος εντός της κοινότητας κατέρρευσε, χωρίς ευτυχώς και σε αυτή την περίπτωση να προκαλέσει επιπτώσεις σε ανθρώπους ή άλλες περιουσίες.

Στο σημείο μετέβη λειτουργός του ΕΟΑ Πάφου για επιτόπια επιθεώρηση και στη συνέχεια συνεργεία του Οργανισμού και της Επαρχιακής Διοίκησης προχώρησαν στην απομάκρυνση των υλικών και στην λήψη προληπτικών μέτρων για αποφυγή επανάληψης καταρρεύσεων στο σημείο.

Ο ΕΟΑ Πάφου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του, Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, συνεργάζεται με τον κοινοτάρχη Καλλέπειας για τη λήψη μέτρων με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών το συντομότερο δυνατόν.