Σημαντικά μηνύματα έχουν εξαχθεί από την εκδήλωση αδελφοποίησης των πέντε Πραστειών της Κύπρου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πραστειό Αυδήμου τη Κυριακής 22 Μαρτίου 2026.

Τα πέντε Πραστειά ενώνουν δυνάμεις για μια σειρά δράσεων με σκοπό την διατήρηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και της αμοιβαίας συνεργασίας τους, σε διάφορους τομείς, με σκοπό την πρόοδο τους. Παράλληλα τα πέντε κοινοτικά συμβούλια δεσμεύονται να συμβάλουν με κάθε τρόπο στις προσπάθειες για λύση και επανένωση της πατρίδας μας, στα πλαίσια των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Πολυδύναμο Κέντρο του Πραστειού Αυδήμου, όπου υπογράφηκε και το μνημόνιο συνεργασίας από τους κοινοτάρχες των πέντε Πραστειών. Πραστειό Αμμοχώστου Αντωνάκης Τσιάκκιρος, Πραστειό Μόρφου Ντίνος Έλληνας, Πραστειό Αυδήμου Παναγιώτης Πολυκάρπου, Πραστειό Κελλακίου Άδωνης Χατζηπαχριστοφόρου, Πραστειό Κελοκεδάρων Αριάδνη Καραγιάννη. Η όλη εκδήλωση προβλήθηκε από αρκετά ΜΜΕ. Οι πέντε κοινοτάρχες παρουσίασαν τις κοινότητες τους, ενώ ταυτόχρονα προβαλλόντουσαν φωτογραφίες από τα όμορφα χωριά τους. Στους πέντε κοινοτάρχες δόθηκαν πλακέτες με τον χάρτη της Κύπρου, με σημειωμένα τα πέντε Πραστειά της Κύπρου.

Η παρουσία Τουρκοκυπρίων

Στην εκδήλωση παρέστησαν και 12 Τουρκοκύπριοι καταγόμενοι από το Πραστειό Κελοκαιδάρων και το Πραστειό Αυδήμου δίνοντας το δικό τους ξεχωριστό μήνυμα για ένα καλύτερο μέλλον στην κοινή μας πατρίδα .

Ο Guven Varoglou εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων του Πραστειού Κελοκεδάρων και ο Ali Baglarbasis εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων του Πραστειού Αυδήμου, σε χαιρετισμό τους στην εκδήλωση, αναφέρθηκαν στα δικά τους βιώματα όταν ζούσαν στα χωριά τους, ευχόμενοι να έρθουν καλύτερες μέρες στην πατρίδα μας.

Οι συνέπειες των γεγονότων 1963-1974

Τα τέσσερα από τα πέντε χωριά της Κύπρου με το όνομα Πραστειό είχαν σοβαρές συνέπειες από τα τραγικά γεγονότα του 1964 και του 1974. Οι Ελληνοκύπριοι κάτοικοι των Πραστειών Αμμοχώστου και Μόρφου έχουν προσφυγοποιηθεί το 1974, ενώ την περίοδο του 1964 εκτοπίσθηκαν οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι του Πραστειού Κελοκεδάρων,

όπως και οι κάτοικοι του μικτού τότε Πραστειού Αυδήμου. Στο Πραστειό Αυδήμου το 1964 είχαν παραμείνει 5-6 οικογένειες Τουρκοκυπρίων οι οποίες έφυγαν τελικά το 1974.

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο γενικός διευθυντής του υπουργείου εσωτερικών Ελλίκος Ηλία, ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε ότι το όνομα «Πραστειό», προ του άστυ, δεν καθορίζει μόνο γεωγραφικά τους μικρούς οικισμούς που βρίσκονταν κοντά σε μεγάλους οικισμούς, και συναντώνται σε αναφορές από τη Βυζαντινή Περίοδο. Αποτελεί έναν ζωντανό δεσμό που ενώνει ανθρώπους, παραδόσεις, εμπειρίες και αξίες, ανέφερε.

Ιδιαίτερα συγκινητική, συνέχισε, είναι η παρουσία των κοινοτήτων του Πραστειού Αμμοχώστου και του Πραστειού Μόρφου, που για 52 χρόνια παραμένουν υπό κατοχή, αναμένοντας την επιστροφή των ανθρώπων τους. «Η συμμετοχή τους προσδίδει στη εκδήλωση βαθύτερο νόημα, καθιστώντας την ταυτόχρονα χώρο μνήμης και τιμής», επεσήμανε. Αναφέρθηκε επίσης και στην αρμονική συνύπαρξη ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που υπήρχε στο Πραστειό Αυδήμου, ενώ αναφέρθηκε και στους Τουρκοκύπριους του Πραστειού Κελοκεδάτων οι οποίοι έφυγαν από το χωριό τους το 1964.

Στον γενικό διευθυντή του ΥΠΕΣ δόθηκε το βιβλίο “Μεγάλα Φυσικά Φαινόμενα της Κύπρου”, από τον ίδιο τον συγγραφέα Δρ. Ελευθέριο Χατζηστερκώτη, ενώ του δόθηκε και βιβλίο του Πραστειού Αυδήμου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού Γιάννης Τσουλόφτας, ο δήμαρχος Μόρφου Βίκτωρας Χατζηαβραάμ ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου Αντρέας Κιτρομηλίδης , ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού Λευτέρης Περικλή, ο πρόεδρος της Ένωσης Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου Μιχάλης Τζιώρτας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Λευκωσίας Λευτέρης Αντωνίου, οι οποίοι απεύθυναν τον δικό τους χαιρετισμό.

Παρέστησαν επίσης πρόεδροι Συμπλέγματος καθώς και κοινοτάρχες χωριών της περιοχής, άλλοι επίσημοι και πλήθος Πραστιτών απο τα πέντε ομώνυμα χωριά .

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης παρουσίασε το μέλος του κοινοτικού Συμβουλίου Πραστειού Αμμοχώστου Λένια Κωνσταντίνου Κασσιανού, με την βοήθεια της εθελόντριας από το Πραστειό Αυδήμου Μαρίας Λοϊζίδου.

Η αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση αποδείχθηκε μικρή για να χωρέσει όλους τους Πραστίτες που είχαν προσέλθει στην εκδήλωση. Υπολογίζεται ότι οι παρευρισκόμενοι ξεπέρασαν τους 350.

Το πρόγραμμα έκλεισε με κυπριακούς χορούς υπό τον Χαράλαμπο Πάζαρο, πρόεδρο του συμπλέγματος Πάφου, (2) στο οποίο υπάγεται το Πραστειο Κελοκεδάρων.