Το «Dr. Drone» δεν είναι ένα απλό παιγνίδι με τα γνωστά πλέον μη επανδρωμένα πτητικά μέσα. Είναι ένα πρόγραμμα από μαθητές του Aspire Private British School της Πάφου με περιβαλλοντική χροιά. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή σύλληψη και υλοποίηση μιας μαθητικής εταιρείας από παιδιά του εν λόγω εκπαιδευτηρίου, που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον διαγωνισμό JA Business Competition.

Η ιδέα που υλοποίησαν οι μαθητές του Aspire φέρνει καινοτόμες λύσεις με drones για πραγματικά προβλήματα.

Το Dr. Drone, εξηγούν στο philenews οι εμπνευστές της, είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία περιβαλλοντικής παρακολούθησης, σχεδιασμένη για την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων και τη βελτίωση της αντιμετώπισης καταστροφών μέσω προηγμένης τεχνολογίας drone.

Το έργο επικεντρώνεται σε δύο βασικές περιβαλλοντικές προκλήσεις που επηρεάζουν την περιοχή της Μεσογείου: τον αυξανόμενο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών και το διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης.

«Όχι απλώς μηχανές, αλλά γιατροί της Γης», είναι το μότο των μαθητών που εμπνεύστηκαν και υλοποίησαν την ιδέα αυτή. Αποδεικνύοντας ότι η μαθητική καινοτομία μπορεί να συνδυαστεί και με την επιχειρηματικότητα και με την βιωσιμότητα.