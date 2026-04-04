Έχουμε την οικονομική δυνατότητα να επενδύουμε σε τομείς που επηρεάζουν την καθημερινότητα του πολίτη, όπως η Παιδεία, η Υγεία, το στεγαστικό και το κράτος πρόνοιας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος επισκέφθηκε τον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας και συνομίλησε με εκπροσώπους των τοπικών αρχών και κατοίκους της περιοχής στην πλατεία της κοινότητας.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι είναι η τρίτη επίσκεψη του στην ακριτική περιοχή, υπενθυμίζοντας ότι είχε έρθει την πρώτη φορά με σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο. Παρακολουθώ όλα όσα είχαμε ανακοινώσει στην περιφερειακή διάσκεψη, τόνισε, και αυτή τη στιγμή επενδύουμε στην περιοχή 20 με 22 εκατομμύρια ευρώ σε έργα τα οποία είχαμε ανακοινώσει.

Την ίδια στιγμή όμως, είπε, πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες όσον αφορά την Υγεία και την Παιδεία για να μπορούν να μείνουν οικογένειες στην περιοχή. Παρακολουθώ ο ίδιος προσωπικά την υλοποίηση των όσων έχουμε ανακοινώσει, για προβλήματα που προκύπτουν, τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και επεσήμανε ότι είναι ενήμερος για το πρόβλημα που υπάρχει ακόμη και με μια δασκάλα στο σχολείο, το οποίο όπως ανακοίνωσε στη σημερινή συγκέντρωση έχει πλέον επιλυθεί.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό όσα λέμε δημόσια να υλοποιούνται, παρατήρησε, αφού μόνον έτσι θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου και να μην κάνουμε απλά εξαγγελίες.

Εγώ ο ίδιος προσωπικά παρακολουθώ την υλοποίηση των όσων έχουμε ανακοινώσει, διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, και θα βρεθούμε αμέσως μετά τις γιορτές να κάνουμε μαζί την ανασκόπηση και ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο την περιοχή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε επίσης ότι η οικονομική υπευθυνότητα της Κυβέρνησης της επιτρέπει να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία, να επενδύει σε τομείς που επηρεάζουν την καθημερινότητα του πολίτη, όπως η Παιδεία, η Υγεία, το στεγαστικό και το κράτος πρόνοιας.

Η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον ακριτική Κάτω Πύργο ολοκληρώθηκε με συζήτηση σχετικά με αιτήματα και ζητήματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και κάτοικοι της περιοχής.