Οι απρόσμενα ικανοποιητικές βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών και η επιδιόρθωση του φράγματος του Μαυροκόλυμπου που τους εξυπηρετεί, έχουν αλλάξει το τελευταίο διάστημα το κλίμα μεταξύ των μπανανοπαραγωγών της περιοχής Πέγειας. Ολοένα και πιο πολύ οι αποκλειστικοί στην Κύπρο καλλιεργητές του συγκεκριμένου φρούτου εκφράζουν την ελπίδα ότι το φετινό καλοκαίρι θα επανέλθει η κανονικότητα στον κλάδο και θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις φυτείες που χάθηκαν λόγω των περυσινών σοβαρών υδατικών προβλημάτων.

Οι καλλιεργητές της χαμηλής δυτικής Πάφου εκφράζουν την ελπίδα ότι, παρά την δύσκολη κατάσταση που εξακολουθεί παρά την πολυομβρία να επικρατεί στο νησί, θα μπορέσουν εντούτοις να λάβουν επαρκείς ποσότητες νερού για άρδευση τον φετινό χρόνο, μετά το εφιαλτικό καλοκαίρι που πέρασαν το 2025. Η επάρκεια αυτή, τονίζουν, είναι ιδιαίτερα ζωτική για την μπανανοκαλλιέργεια λόγω των σημαντικά μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού που το συγκεκριμένο είδος απαιτεί σε σχέση με όλες τις άλλες φυτείες.

Οι μπανανοπαραγωγοί της Πάφου, επισημαίνουν ότι η βιωσιμότητα των καλλιεργειών είναι σε κίνδυνο λόγω των περικοπών που υπέστησαν το προηγούμενο διάστημα, ενώ τονίζουν ιδιαίτερα και το γεγονός ότι αναγκάστηκαν να θυσιάσουν, ουσιαστικά, μέρος των καλλιεργειών τους προκειμένου να μπορέσουν να διατηρήσουν ένα μέρος καλλιεργειών βάσει των ποσοτήτων που λάμβαναν.

Ευελπιστούμε ότι η ιδιαιτερότητα της μπανανοκαλλιέργειας θα ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνηση της τελικής πολιτικής για το υδατικό φέτος το καλοκαίρι, τόνισαν, ώστε να μπορέσουμε να επαναφέρουμε στην κανονικότητα ένα κλάδο της παραγωγής που είναι ιδιαίτερα σημαντικός από οικονομική άποψη.

Ζητούν επίσης όπως το νερό που αποθηκεύεται πάλι στο φράγμα Μαυροκόλυμπου, μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, να διατεθεί χωρίς περιορισμούς για την άρδευση των μόνιμων φυτειών της περιοχή Πέγειας.