Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, σε ανακοίνωση του ενημερώνει το κοινό ότι λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στην συμβολή των οδών Βύωνος και Νάρκισσων στην περιοχή Μέσα Γειτονιάς, έχει διακοπεί η υδροδότηση στις πιο κάτω οδούς, οι οποίες φαίνονται με κόκκινο χρώμα στον χάρτη:

Συγκεκριμένα επηρεάζονται οι οδοί

  • Βίωνος
  • Μόσχου
  • Νάρκισσων
  • Καλλίμαχου
  • Μαρίας Συγκλητικής
  • Ιακώβου Πατάτσου
  • Στυλιανού Λένα
  • Βαλτετσίου
  • Γλαύκου Αληθεύση
  • Πούλιας

Όπως αναφέρεται «τα συνεργεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα 9/4/2026,  νωρίς το μεσημέρι».