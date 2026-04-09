Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, σε ανακοίνωση του ενημερώνει το κοινό ότι λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στην συμβολή των οδών Βύωνος και Νάρκισσων στην περιοχή Μέσα Γειτονιάς, έχει διακοπεί η υδροδότηση στις πιο κάτω οδούς, οι οποίες φαίνονται με κόκκινο χρώμα στον χάρτη:

Συγκεκριμένα επηρεάζονται οι οδοί

Βίωνος

Μόσχου

Νάρκισσων

Καλλίμαχου

Μαρίας Συγκλητικής

Ιακώβου Πατάτσου

Στυλιανού Λένα

Βαλτετσίου

Γλαύκου Αληθεύση

Πούλιας

Όπως αναφέρεται «τα συνεργεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα 9/4/2026, νωρίς το μεσημέρι».