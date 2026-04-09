Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, σε ανακοίνωση του ενημερώνει το κοινό ότι λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στην συμβολή των οδών Βύωνος και Νάρκισσων στην περιοχή Μέσα Γειτονιάς, έχει διακοπεί η υδροδότηση στις πιο κάτω οδούς, οι οποίες φαίνονται με κόκκινο χρώμα στον χάρτη:
Συγκεκριμένα επηρεάζονται οι οδοί
- Βίωνος
- Μόσχου
- Νάρκισσων
- Καλλίμαχου
- Μαρίας Συγκλητικής
- Ιακώβου Πατάτσου
- Στυλιανού Λένα
- Βαλτετσίου
- Γλαύκου Αληθεύση
- Πούλιας
Όπως αναφέρεται «τα συνεργεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα 9/4/2026, νωρίς το μεσημέρι».