Ενίσχυση της διαφάνειας και καλύτερη ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού ζητά ο Αντιδήμαρχος Μέσα Γειτονιάς, Μάριος Πρωτοπαπάς, με αφορμή πρόσφατες ανώνυμες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για τον τρόπο διοίκησης του Δήμου Λεμεσού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο κ. Πρωτοπαπάς απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Λεμεσού, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Δημοτικό Γραμματέα και τον Εσωτερικό Ελεγκτή, με την οποία εισηγείται την καθιέρωση συνοπτικής ενημέρωσης (executive summary) για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Όπως επισημαίνει, η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει συχνά μεγάλο αριθμό θεμάτων, πολλά εκ των οποίων είναι τεχνικά, διοικητικά ή νομικά σύνθετα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μέλη του Συμβουλίου να δυσκολεύονται να μελετήσουν εξ ολοκλήρου το υλικό πριν από κάθε συνεδρίαση, προσθέτει.

Εισηγείται τη δημιουργία τυποποιημένης σύνοψης που θα συνοδεύει κάθε έγγραφο και θα περιλαμβάνει τίτλο και σύντομη περιγραφή του θέματος, την αρμόδια υπηρεσία ή τμήμα, βασικά δεδομένα και κύρια νομικά/διοικητικά ζητήματα, τις οικονομικές επιπτώσεις ή τον προϋπολογισμό και τις γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών και εισηγήσεις του Δημοτικού Γραμματέα

Ο κ. Πρωτοπαπάς υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη πρακτική θα ενισχύσει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όπως σημειώνει, με την καθιέρωση του executive summary κανένα θέμα δεν θα τίθεται ενώπιον του Συμβουλίου χωρίς επαρκή διοικητική και νομική τεκμηρίωση, περιορίζοντας έτσι το περιθώριο για παρερμηνείες, σκιές και αβάσιμες καταγγελίες που πλήττουν το έργο του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΥΠΕ