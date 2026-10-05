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Eρώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο για την πορεία υλοποίησης της Μαρίνας Πάφου, υπέβαλε σήμερα ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης. Πρόκειται για ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την επαρχία μας, το οποίο αναμένουμε εδώ και χρόνια, τονίζει στην παρέμβαση του ο κ. Σαββίδης.

Με τη διαδικασία να βρίσκεται πλέον σε νέα διαγωνιστική φάση και τις τέσσερις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που έχουν υποβληθεί, θεωρώ απαραίτητο να υπάρχει ξεκάθαρη ενημέρωση για το πού βρίσκεται σήμερα το έργο και, κυρίως, για το ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέχρι την έναρξη των εργασιών, αναφέρει. Ζητώ σαφείς απαντήσεις για τα επόμενα βήματα, την πορεία αξιολόγησης των ενδιαφερομένων, την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, αλλά και για τυχόν εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες καθυστερήσεις.

Η Πάφος χρειάζεται συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, καταλήγει στην ερώτηση του ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ. Θα παρακολουθώ στενά την πορεία του έργου και θα συνεχίσω να ζητώ ενημέρωση και λογοδοσία, μέχρι η Μαρίνα Πάφου να περάσει από τον σχεδιασμό και τις εξαγγελίες στην υλοποίηση.