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Τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της συστηματικής παρακολούθησης των ατόμων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του ήπατος αναδεικνύει ο Σύνδεσμος Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου «Προμηθέας», με αφορμή τον Οκτώβριο, Μήνα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τη νόσο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, σχεδόν 850.000 άνθρωποι διαγνώστηκαν με καρκίνο του ήπατος παγκοσμίως το 2024, ενώ περισσότεροι από 730.000 έχασαν τη ζωή τους. Στην Κύπρο, σύμφωνα με το Κυπριακό Αρχείο Καρκίνου, το 2023 καταγράφηκαν 77 νέα περιστατικά.

Ο «Προμηθέας» επισημαίνει ότι η νόσος μπορεί στα αρχικά της στάδια να μην προκαλεί εμφανή συμπτώματα, καθιστώντας ιδιαίτερα σημαντικό τον εντοπισμό των ατόμων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση. Μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων κινδύνου περιλαμβάνονται η χρόνια ηπατίτιδα Β και C, η κίρρωση, η μεταβολική δυσλειτουργική στεατοηπατίτιδα (MASH), μεταβολικοί παράγοντες και η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην πρόληψη των ιογενών ηπατιτίδων, καθώς υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο για την ηπατίτιδα Β, ενώ η ηπατίτιδα C μπορεί πλέον να θεραπευτεί.

Ο Σύνδεσμος καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται για την υγεία του ήπατος και τους παράγοντες κινδύνου και να μην αμελούν την πρόληψη και την ιατρική παρακολούθηση, ιδιαίτερα εάν ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Παράλληλα, αναφέρει ότι μέσα από δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης, συνεργασίες με επαγγελματίες υγείας και θεσμικούς φορείς και συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, εργάζεται για την έγκαιρη διάγνωση και τη διασφάλιση έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και κατάλληλη θεραπεία.