Έρευνα για τον θάνατο ενός Κινέζου ερευνητή στον τομέα των ημιαγωγών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μετά από ανάκριση, ζητά το Πεκίνο από τις ΗΠΑ.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν τον ερευνητή ως τον Ντανχάο Γουάνγκ από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Ο Γουάνγκ πέθανε λίγο μετά την ανάκρισή του από ομοσπονδιακούς αστυνομικούς, σύμφωνα με το CBS News.

Το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι διερευνά «ενδεχόμενη πράξη αυτοτραυματισμού», μετά από θανατηφόρα πτώση ερευνητή από κτίριο της πανεπιστημιούπολης στις 19 Μαρτίου.

Ο Λίου Πενγκγιού, εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στις ΗΠΑ, δήλωσε στο BBC την Πέμπτη ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένοι από αυτή την τραγωδία».

Ανέφερε ότι η Κίνα «έχει επανειλημμένα προβεί σε επίσημες διαμαρτυρίες προς τις αρμόδιες αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες και τα πανεπιστήμια σχετικά με την υπόθεση», ενώ έχει επίσης επικοινωνήσει με την οικογένεια του θύματος για να «παράσχει ενεργή υποστήριξη».

Επίσης, κάλεσε τους Κινέζους φοιτητές στις ΗΠΑ να «ενισχύσουν τα μέτρα ασφάλειάς τους» και να «αντιμετωπίζουν κατάλληλα τις ενέργειες των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου».

Παρότι η πρεσβεία αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του εκλιπόντος στο BBC, ο Λίου είχε νωρίτερα δηλώσει στη South China Morning Post ότι πρόκειται για τον Ντανχάο Γουάνγκ από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.

Τόσο το πανεπιστήμιο όσο και το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκαν επίσης να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα του ερευνητή, επικαλούμενοι σεβασμό προς την οικογένεια.

Ο Γουάνγκ ήταν βοηθός ερευνητής στον τομέα της ηλεκτρολογίας και της μηχανικής υπολογιστών, σύμφωνα με το προφίλ του στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούσαν τους ημιαγωγούς.

Το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην υπόθεση στις 27 Μαρτίου, όταν δήλωσε ότι ένας Κινέζος ακαδημαϊκός έθεσε τέλος στη ζωή του «αφού υποβλήθηκε σε εχθρική ανάκριση από προσωπικό των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου».

Τέτοιες ενέργειες «παραβιάζουν σοβαρά τα νόμιμα δικαιώματα των Κινέζων πολιτών και δηλητηριάζουν το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών», ανέφερε το υπουργείο.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να διεξαγάγουν «πλήρη έρευνα» και να παράσχουν «υπεύθυνη εξήγηση» στην οικογένεια του ερευνητή και στις κινεζικές αρχές.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ επανέλαβε την Τετάρτη την έκκλησή της για διερεύνηση της υπόθεσης, όταν ρωτήθηκε από το BBC σχετικά με την υπόθεση του Γουάνγκ.

«Η Κίνα θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Κινέζων πολιτών», δήλωσε.

Ο θάνατος του Γουάνγκ είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους Κινέζους ακαδημαϊκούς στις ΗΠΑ, καθώς οι εντάσεις μεταξύ των δύο ανταγωνιστικών χωρών παραμένουν.

Μετά την αυτοκτονία της Κινεζοαμερικανίδας νευροεπιστήμονος Τζέιν Γου του Πανεπιστημίου Northwestern το 2024, η οικογένειά της κατέθεσε αγωγή κατά του ιδρύματος, υποστηρίζοντας ότι την αντιμετώπισε άδικα, ενώ βρισκόταν αντιμέτωπη με πολυετή ομοσπονδιακή έρευνα σχετικά με τους δεσμούς της με την Κίνα.

Τα τελευταία χρόνια, οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τον έλεγχο των Κινέζων φοιτητών στα αμερικανικά πανεπιστήμια, επικαλούμενες λόγους εθνικής ασφάλειας.

Το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ο ίδιος υπέγραψε διάταγμα που απαγόρευε σε Κινέζους φοιτητές και ερευνητές για τους οποίους υπήρχαν υποψίες για στρατιωτικούς δεσμούς με το κομμουνιστικό καθεστώς, να λαμβάνουν αμερικανικές βίζες.

Πέρσι, η κυβέρνηση Τραμπ δεσμεύτηκε να ανακαλέσει τις βίζες Κινέζων φοιτητών, ιδίως εκείνων που συνδέονται με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ή σπουδάζουν σε κρίσιμους τομείς. Μήνες αργότερα, οι ΗΠΑ έκαναν στροφή 180 μοιρών στη σκληρή στάση τους, εκδίδοντας 600.000 βίζες για Κινέζους φοιτητές, καθώς η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο διεξήγαγαν εμπορικές συνομιλίες.

