Στους 3.342 νεκρούς και 16.740 τραυματίες έφτασε ο επίσημος απολογισμός από τον διπλό σεισμό της Βενεζουέλας, με τον ΟΗΕ να εκτιμά ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να φτάνουν τους 50.000. Στη Λα Γουάιρα, που δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα, ξεκίνησαν μαζικές ταφές αγνώστων θυμάτων, ενώ κάτοικοι εκφράζουν οργή για την καθυστέρηση της κρατικής βοήθειας.

Ο απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση την Κυριακή.

«Επίσημος απολογισμός ως την 5η Ιουλίου: 3.342 νεκροί, 16.740 τραυματίες», ανέφεραν οι αρχές.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που είχε ανακοινωθεί το Σάββατο, έκανε λόγο για 2.954 νεκρούς.

Παράλληλα, δεν έχει δοθεί επίσημη εκτίμηση για τους αγνοούμενους. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι ο αριθμός τους ενδέχεται να φτάνει τις 50.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 10.000.

Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι, ενώ εκατοντάδες κτίρια κατέρρευσαν ολοσχερώς.

Μαζικές ταφές στη Λα Γουάιρα

Στο κοιμητήριο Λα Εσπεράνσα της πόλης Λα Γουάιρα, η οποία υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα, περισσότεροι από 150 σοροί θυμάτων που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί έχουν ήδη ταφεί.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν 159 ατομικούς τάφους για μη αναγνωρισμένα θύματα σε δύο μεγάλες σειρές, καθώς και άλλους 95 τάφους ανθρώπων που είχαν ταυτοποιηθεί.

Την ίδια ώρα, συνεργεία με μηχανήματα έργου συνεχίζουν να ανοίγουν νέες τάφρους για την ταφή περισσότερων θυμάτων.

Η Ροδρίγκες απορρίπτει τα σενάρια «κοινωνικής έκρηξης»

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία δέχεται επικρίσεις για τη διαχείριση της κρίσης, υποστήριξε ότι η χώρα δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με κίνδυνο κοινωνικής αναταραχής.

«Δεν καταλαβαίνω πώς, αυτές τις στιγμές οδύνης για τη Βενεζουέλα, εθνικού πένθους (…) κάποιοι τολμούν να απεργάζονται κοινωνικές εκρήξεις. Εδώ δεν θα υπάρξει κοινωνική έκρηξη. Εδώ αυτό που υπάρχει είναι η βαθιά κοινωνική αλληλεγγύη του λαού μας», είπε σε επίσημη τελετή για την επέτειο ανεξαρτησίας της χώρας στις 5 Ιουλίου στο Φουέρτε Τιούνα, το στρατιωτικό συγκρότημα στο Καράκας όπου βρίσκεται και το υπουργείο Άμυνας.

Ωστόσο, σε περιοχές που έχουν πληγεί σοβαρά, κάτοικοι εκφράζουν την οργή τους για την καθυστέρηση και την έλλειψη βοήθειας από τις αρχές.

«Χτύπησαν» με διαφορά 39 δευτερολέπτων οι δύο σεισμοί

Οι δύο σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων και έπληξαν κυρίως το βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας.

Στη Λα Γουάιρα, περίπου 40 χιλιόμετρα από το Καράκας, δεκάδες κτίρια ισοπεδώθηκαν. Χιλιάδες σεισμόπληκτοι παραμένουν στους δρόμους ή βρίσκουν προσωρινό καταφύγιο σε πάρκα.

Διασώστες και κάτοικοι συνεχίζουν τις έρευνες μέσα στα συντρίμμια για τον εντοπισμό θυμάτων, ενώ βαριά μηχανήματα κατεδαφίζουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει πλήρως ή μερικώς.

protothema.gr