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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, για την αφαίρεση μικρού όζου από τον έναν πνεύμονά του. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί.

Ο 71χρονος ποντίφικας εισήχθη νωρίτερα την Τρίτη στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης, προκειμένου να υποβληθεί στην επέμβαση. Όπως είχε αναφέρει ο ίδιος, ο όζος εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο κατά τη διάρκεια πρόσφατου ιατρικού ελέγχου.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Βατικανού, η ανάρρωση του πάπα αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr