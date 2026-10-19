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Ο Πολ Μακένζι, επικεφαλής θρησκευτικής αίρεσης στην Κένυα, κρίθηκε ένοχος για την υπόθεση των μαζικών θανάτων που προκάλεσε σοκ στη χώρα και διεθνή κατακραυγή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μακένζι φέρεται να έδινε εντολές στους οπαδούς του να πεθάνουν από ασιτία, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να φτάσουν στον Παράδεισο πριν από το τέλος του κόσμου.

Ο Μακένζι και άλλοι 30 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και η σύζυγός του, εμφανίστηκαν ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου στη Μομπάσα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για τη δολοφονία 190 παιδιών και ενός ενήλικα, συνολικά 191 ανθρώπων.

Το χρονικό της φρίκης στο δάσος Σακαχόλα

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Μακένζι έπειθε τους πιστούς να μην τρώνε, ενώ τους προέτρεπε να υποβάλλουν και τα παιδιά τους στην ίδια δοκιμασία, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μετάβασή τους στον Παράδεισο πριν από την επικείμενη, όπως διακήρυττε, συντέλεια του κόσμου.

Τα παιδιά συγκαταλέγονταν στα θύματα των οποίων οι σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια πολύμηνων εκταφών στο δάσος Σακαχόλα, στην παράκτια κομητεία Κιλίφι, το 2023. Συνολικά, περισσότερες από 429 σοροί είχαν εντοπιστεί στην περιοχή, σε μια από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις μαζικών θανάτων που έχουν καταγραφεί στη χώρα.

Οι οπαδοί της οργάνωσης του Μακένζι, η οποία ήταν γνωστή ως Διεθνής Εκκλησία Καλών Νέων (Good News International Church), ζούσαν σε αρκετούς απομονωμένους οικισμούς μέσα στο δάσος, σε μια έκταση περίπου 800 στρεμμάτων. Εκεί, μακριά από τα βλέμματα των αρχών και της κοινωνίας, είχε αναπτυχθεί μια κλειστή κοινότητα, στην οποία η θρησκευτική διδασκαλία του ηγέτη της καθόριζε σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα των πιστών.

Από οδηγός ταξί σε αυτοανακηρυγμένο ιεροκήρυκα της Αποκάλυψης

Ο Πολ Νθενγκέ Μακένζι, πρώην οδηγός ταξί, αυτοανακηρύχθηκε ιεροκήρυκας και ηγήθηκε της Διεθνούς Εκκλησίας Καλών Νέων, μιας θρησκευτικής οργάνωσης που εξελίχθηκε σε κλειστή κοινότητα με ακραίες πεποιθήσεις. Κήρυττε ότι το τέλος του κόσμου πλησίαζε και ότι οι πιστοί έπρεπε να απομακρυνθούν από όσα θεωρούσε αμαρτωλά ή σατανικά στοιχεία της σύγχρονης κοινωνίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ορισμένων οπαδών του, ο Μακένζι απαγόρευε στα μέλη της οργάνωσης να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο ή να αναζητούν ιατρική περίθαλψη όταν αρρώσταιναν, χαρακτηρίζοντας τα σχολεία και τα νοσοκομεία σατανικά. Οι διδασκαλίες του περιλάμβαναν την πεποίθηση ότι η νηστεία και η αποχή από το φαγητό αποτελούσαν το μέσο για τη σωτηρία της ψυχής και τη συνάντηση με τον Ιησού.

Η υπόθεση της Σακαχόλα ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο οι ακραίες θρησκευτικές πεποιθήσεις, σε συνδυασμό με την απομόνωση και την επιρροή ενός ηγέτη πάνω στους οπαδούς του, μπορούν να οδηγήσουν σε τραγικές συνέπειες.

Οι δικαστικές αρχές εξέτασαν μαρτυρίες επιζώντων και συγγενών των θυμάτων, καθώς και στοιχεία από τις έρευνες και τις εκταφές.

Σύλληψη, διώξεις και η δικαστική απόφαση

Ο Μακένζι συνελήφθη τον Απρίλιο του 2023 και βρέθηκε αντιμέτωπος με σειρά σοβαρών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, την ανθρωποκτονία εξ αμελείας και τα βασανιστήρια.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους καταδικάστηκε επίσης για την παραγωγή και διανομή ταινιών χωρίς την απαιτούμενη άδεια, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 12 μηνών.

Η υπόθεση των θανάτων στο δάσος Σακαχόλα αποτέλεσε, ωστόσο, την πιο σοβαρή δικαστική υπόθεση που αντιμετώπισε.

Στις 19 Οκτωβρίου 2026, το Ανώτατο Δικαστήριο της Μομπάσα έκρινε τον Μακένζι υπεύθυνο για τους θανάτους των 190 παιδιών και του ενός ενήλικα που περιλαμβάνονται στις 191 κατηγορίες ανθρωποκτονίας. Η δικαστής έκρινε ότι ο ίδιος είχε δώσει εντολές για νηστεία μέχρι θανάτου και ότι η πρακτική αυτή επιβλήθηκε και στα παιδιά, τα οποία δεν μπορούσαν να συναινέσουν ούτε να αντιληφθούν τις θανατηφόρες συνέπειές της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ορισμένοι πιστοί φέρεται να υπέστησαν βία όταν προσπάθησαν να διακόψουν τη νηστεία ή να αναζητήσουν τροφή και νερό. Η δικαστική απόφαση βασίστηκε, μεταξύ άλλων, σε μαρτυρίες επιζώντων και συγγενών των θυμάτων, καθώς και σε ιατροδικαστικά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Η τραγωδία της Σακαχόλα συγκαταλέγεται στις πιο σοκαριστικές υποθέσεις θρησκευτικού εξτρεμισμού στην Κένυα. Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό περισσότερων από 429 σορών, ενώ οι αρχές συνέχισαν να διερευνούν και άλλες υποθέσεις που συνδέονται με τον Μακένζι και το δίκτυο των οπαδών του.

iefimerida.gr