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Μέσα από μια ομοσπονδιακή φυλακή στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένα μηνύματα στις τηλεφωνικές επικοινωνίες με την οικογένειά του, φέρεται να συντόνιζε σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον βρετανικής αεροπορικής βάσης ένας από τους τρεις άνδρες στους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τις αμερικανικές αρχές για συμμετοχή σε σχεδόν 20 τρομοκρατικές επιθέσεις και απόπειρες επιθέσεων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νέες λεπτομέρειες που φέρνει στο φως το CNN αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο ο Μοχάμαντ Μπακέρ Σαάντ Νταούντ αλ Σαάντι ο οποίος συνδέεται με την Κατάιμπ Χεζμπολάχ, μια ιρακινή παραστρατιωτική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν, φέρεται να καθοδηγούσε τους συνεργούς του μέσα από τη φυλακή, συντονίζοντας σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης με τη χρήση τριών οχημάτων γεμάτων καύσιμα, τα οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν ως αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Όπως έγινε γνωστό χθες (10/11) το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε αναθεωρημένο κατηγορητήριο οκτώ σημείων σε βάρος του αλ Σαάντι, ο οποίος διαθέτει διπλή ιρανική και ιρακινή υπηκοότητα, του Ιρανού Μοχσέν Μοχατζερί και του Ιρακινού Μοχάμαντ Άλι αλ Χασάνι. Οι τρεις άνδρες κατηγορούνται ότι υποστήριζαν δραστηριότητες της Κατάιμπ Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, οργανώσεις που οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατικές.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η αποτυχημένη απόπειρα επίθεσης στη βρετανική αεροπορική βάση RAF Fairford, όπου σταθμεύουν αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1, τα οποία χρησιμοποιούνται στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Το σχέδιο με τα τρία βαν γεμάτα καύσιμα

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, τον περασμένο Σεπτέμβριο η βρετανική αστυνομία ειδοποιήθηκε για τρία ύποπτα οχήματα που κινούνταν προς τη βάση RAF Fairford. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη συνολικά επτά ανδρών ως υπόπτων για συμμετοχή σε τρομοκρατικό σχέδιο, ωστόσο στη συνέχεια τους άφησαν ελεύθερους υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους, καθώς δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικά μέσα στα οχήματα.

Το σχέδιο, σύμφωνα με πηγές που είχαν ενημερωθεί για την υπόθεση και μίλησαν στο CNN, προέβλεπε τη χρήση των τριών βαν, τα οποία ήταν γεμάτα καύσιμα, ως αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Αρκετοί από τους αρχικά συλληφθέντες τέθηκαν εκ νέου υπό κράτηση στα τέλη Οκτωβρίου, όταν οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις για εμπλοκή των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν στη σχεδιαζόμενη επίθεση.

Τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το CNN περιγράφουν τον καταμερισμό των ρόλων μεταξύ των τριών κατηγορουμένων.

Ο αλ Χασάνι φέρεται να είχε αναλάβει τα πρώτα στάδια της επιχείρησης, δίνοντας εντολές για παρακολούθηση της αεροπορικής βάσης και καταβάλλοντας χρήματα σε πρόσωπα που δεν κατονομάζονται, προκειμένου να προμηθευτούν τα βαν και βαρέλια με καύσιμα. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, διατηρούσε επικοινωνία με τους οδηγούς καθώς εκείνοι πλησίαζαν την εγκατάσταση, ακόμη και όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα μέτρα ασφαλείας της βάσης.

Οι κωδικοποιημένες συνομιλίες από τη φυλακή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος του αλ Σαάντι, ο οποίος φέρεται να συνέχιζε να συντονίζει τρομοκρατικές δραστηριότητες παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη φυλακισμένος στις ΗΠΑ.

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί νωρίτερα μέσα στο 2026 για την καταγγελλόμενη συμμετοχή του σε τρομοκρατικά σχέδια στις Ηνωμένες Πολιτείες και επιθέσεις στην Ευρώπη και κρατούνταν στο Metropolitan Detention Center, ομοσπονδιακή φυλακή στο Μπρούκλιν.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, χρησιμοποιούσε ψευδώνυμα και κωδικοποιημένες εκφράσεις κατά τις τηλεφωνικές συνομιλίες με μέλη της οικογένειάς του στο Ιράκ, προκειμένου να οργανώνει μεταφορές χρημάτων και να διαβιβάζει οδηγίες στους συνεργούς του.

Σε αρκετές από τις επικοινωνίες αυτές αναφερόταν σε «δουλειά», όρο που, όπως υποστηρίζουν οι αμερικανικές αρχές, είχε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για να περιγράψει τρομοκρατικές επιθέσεις.

Σε τηλεφωνική συνομιλία του Ιουλίου, την οποία περιλαμβάνουν τα δικαστικά έγγραφα, ο αλ Σαάντι ρώτησε την αδελφή του εάν η «παλιά τους δουλειά» είχε ακυρωθεί ή είχε απλώς ανασταλεί. Εκείνη φέρεται να απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν έχει ακυρωθεί».

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν επίσης ότι ζητούσε από συγγενείς του να μεταφέρουν μηνύματα σχετικά με τη «δουλειά» στον Μοχσέν Μοχατζερί, τον οποίο οι αμερικανικές αρχές χαρακτηρίζουν στέλεχος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η τηλεφωνική συνομιλία τρεις ημέρες πριν από την απόπειρα

Παρά τους αυστηρούς περιορισμούς που του είχαν επιβληθεί, ο αλ Σαάντι φέρεται να συνέχιζε να επικοινωνεί με το οικογενειακό του περιβάλλον και να δίνει οδηγίες για τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση του σχεδίου.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης είχε αποφασίσει να τον τοποθετήσει σε ειδική πτέρυγα κράτησης, επιβάλλοντάς του ειδικά διοικητικά μέτρα, γνωστά ως SAMs, τα οποία περιόριζαν τις επικοινωνίες του αποκλειστικά στα μέλη της άμεσης οικογένειάς του και στους δικηγόρους του.

Οι περιορισμοί επιβλήθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο, επειδή υπήρχε «σημαντικός κίνδυνος» οι επικοινωνίες του να οδηγήσουν σε θάνατο, σοβαρούς τραυματισμούς ή εκτεταμένες υλικές ζημιές με κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.

Ωστόσο, οι αρχές κατέγραψαν συνομιλίες στις οποίες ο κατηγορούμενος φέρεται να χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένη γλώσσα, προειδοποιώντας μάλιστα τους συνομιλητές του να προσέχουν τις λέξεις που χρησιμοποιούσαν, ώστε να μην τερματιστεί πρόωρα η κλήση.

Σε δικαστικό έγγραφο οι εισαγγελείς αναφέρθηκαν ειδικά σε τηλεφωνική συνομιλία της 24ης Σεπτεμβρίου 2026, κατά την οποία ο αλ Σαάντι φέρεται να έδωσε στην οικογένειά του την οδηγία να «του δώσουν χρήματα ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε».

Τρεις ημέρες αργότερα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συνεργοί του επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν την επίθεση στην αεροπορική βάση RAF Fairford.

Η συγκεκριμένη χρονική ακολουθία ενίσχυσε τις ανησυχίες των αμερικανικών εισαγγελικών αρχών ότι ο κατηγορούμενος εξακολουθούσε να καθοδηγεί επιχειρήσεις εκτός φυλακής.

Η στενή σχέση με τον Σουλεϊμανί και οι επαφές με τον Χαμενεΐ

Το CNN παρουσιάζει επίσης στοιχεία για τις διασυνδέσεις του αλ Σαάντι με την ανώτατη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του Ιράν.

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς εισαγγελείς, ο κατηγορούμενος είχε συνεργαστεί στενά με τον Κασέμ Σουλεϊμανί, τον επί χρόνια διοικητή της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή το 2020.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο αλ Σαάντι ήταν «σαν γιος» για τον Σουλεϊμανί και ότι επρόκειτο να βρίσκεται μαζί του την ημέρα που ο Ιρανός στρατιωτικός διοικητής σκοτώθηκε.

Παράλληλα, φέρεται να διατηρούσε στενή σχέση και με τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, τον οποίο, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, είχε προειδοποιήσει τρεις ημέρες πριν από την έναρξη του πολέμου για το ενδεχόμενο αμερικανικού πλήγματος εναντίον της χώρας.

Ο Χαμενεΐ, που κυβέρνησε το Ιράν επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, σκοτώθηκε κατά το πρώτο κύμα αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι επιθέσεις σε εβραϊκούς στόχους και το σχέδιο για συναγωγή στο Μανχάταν

Οι κατηγορίες εις βάρος του αλ Σαάντι δεν περιορίζονται στην υπόθεση της βρετανικής αεροπορικής βάσης.

Όταν συνελήφθη νωρίτερα φέτος, οι εισαγγελείς είχαν υποστηρίξει ότι συμμετείχε εξ αποστάσεως στην καταγραφή τρομοκρατικών επιθέσεων σε ευρωπαϊκές χώρες, επικοινωνώντας μέσω FaceTime με τους δράστες την ώρα που πραγματοποιούσαν τις ενέργειές τους.

Στη συνέχεια, φέρεται να χρησιμοποιούσε τα σχετικά βίντεο για την παραγωγή προπαγανδιστικού υλικού, μεταξύ άλλων από εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον εβραϊκών ιδρυμάτων στην Ευρώπη.

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ακόμη ότι τον Απρίλιο επιχείρησε να στρατολογήσει πρόσωπο για την πραγματοποίηση δολοφονικών επιθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες περιλαμβανόταν και πιθανό χτύπημα εναντίον σημαντικής συναγωγής στο Μανχάταν.

Ωστόσο, το πρόσωπο με το οποίο επικοινωνούσε ήταν στην πραγματικότητα μυστικός πράκτορας των αμερικανικών αρχών.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο αλ Σαάντι συνελήφθη ενώ ταξίδευε στην Τουρκία.

Μετά τη σύλληψή του, φέρεται να παραδέχθηκε στους πράκτορες ότι είχε αναλάβει δραστηριότητες που σχετίζονταν με τα μέσα ενημέρωσης και τον ψυχολογικό πόλεμο, ενώ συμμετείχε επίσης στον στρατηγικό σχεδιασμό και στη συλλογή στρατιωτικών πληροφοριών για λογαριασμό του Ιράν και οργανώσεων που υποστηρίζει η Τεχεράνη.

Όπως φέρεται να εξήγησε, θεωρούσε όλες αυτές τις δραστηριότητες μέρος της «αντίστασης».

Από τις ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν μετά τη σύλληψή του, οι αμερικανικές αρχές ανέκτησαν φωτογραφίες στις οποίες φέρεται να εμφανίζεται σε εγκαταστάσεις πληροφοριών τρομοκρατικών οργανώσεων στη Μέση Ανατολή, μαζί με στρατιωτικά στελέχη του Ιράν και ηγετικά πρόσωπα οργανώσεων που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.

Τότε, ο αλ Σαάντι έχει δηλώσει αθώος για τις αρχικές κατηγορίες, ενώ, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, έχει επιχειρήσει να αναλάβει ο ίδιος την υπεράσπισή του.

protothema.gr