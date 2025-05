Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν το Σαββατοκύριακο τις επαρχίες Γκουανγκντόνγκ και Κουανγκσί, στη νότια Κίνα.

Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ προκλήθηκαν και προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές και στο σύστημα ηλεκτροδότησης, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις σε περιοχές της χώρας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κίνας εξέδωσε πολλαπλές προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχοπτώσεις στις επαρχίες Τσιανγκσί, Τσετσιάνγκ, Φουτσιάν, Κουανγκσί και Γκουανγκντόνγκ και στη βορειοδυτική επαρχία Σιντζιάνγκ από την Κυριακή έως τη Δευτέρα, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Heavy rains hit southern China, with 360mm of rain falling in Beiliu, Guangxi in 12 hours, causing floods in many rivers pic.twitter.com/mfnODfhQS3