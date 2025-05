Ένας 53χρονος Βρετανός από την περιοχή του Λίβερπουλ συνελήφθη για την παράσυρση πεζών στο Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, επιβεβαίωσε η αστυνομία.

«Θα παρακαλούσαμε τον κόσμο να μην κάνει εικασίες σχετικά με τις συνθήκες που περιβάλλουν το αποψινό περιστατικό στη Γουότερ Στριτ στο κέντρο του Λίβερπουλ», τονίζουν.

Σε αυτό το στάδιο η έρευνα διεξάγεται από την αστυνομία του Μέρσισαϊντ, που καλύπτει και το Λίβερπουλ, αλλά μετέχουν και αξιωματική της αντιτρομοκρατικής.

Reports coming in of a suspected terror attack in Liverpool.



A car was driven into crowds celebrating their Premier League win, when the vehicle struck people on Dale street in the city.



Situation unfolding. pic.twitter.com/yZUGDxUDg6