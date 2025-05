Στιγμές τρόμου έζησε μια νεαρή γυναίκα στην Αριζόνα, όταν το όχημά της τυλίχθηκε στις φλόγες. Η κοπέλα, πανικοβλημένη, άρχισε να κορνάρει και να καλεί σε βοήθεια, ελπίζοντας ότι κάποιος από τους διερχόμενους οδηγούς θα αντιληφθεί τον κίνδυνο.

Η τύχη όμως στάθηκε με το μέρος της, καθώς από το σημείο περνούσε η αστυνομικός Ντακότα Μπέρι, η οποία και έσπευσε να την απεγκλωβίσει.

Στο υλικό από την κάμερα που ήταν προσαρτημένη στη στολή της αστυνομικού, διακρίνεται η Μπέρι να πλησιάζει το φλεγόμενο όχημα, ενώ η εγκλωβισμένη γυναίκα φωνάζει «βγάλε με έξω».

Στα επόμενα δραματικά δευτερόλεπτα, η αστυνομικός επιστρέφει στο περιπολικό, αρπάζει ένα εργαλείο και με αυτό σπάει το τζάμι της πλευράς του οδηγού. Στη συνέχεια, τραβά την κοπέλα από τα πόδια, καταφέρνοντας να τη βγάλει σώα από το όχημα.

Heroic Goodyear officer saves young female from burning vehicle after a crash. The young female happened to be the daughter of a Goodyear Firefighter. pic.twitter.com/F0WaY8Xaca