Την υψηλότερη σιδηροδρομική γέφυρα παγκοσμίως εγκαινίασε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, κατά την πρώτη του επίσκεψη στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ, μετά τη σύντομη αλλά αιματηρή σύγκρουση με το Πακιστάν τον Απρίλιο.

Η γέφυρα Τσενάμπ: Ένα τεχνολογικό επίτευγμα

Η τοξωτή γέφυρα Τσενάμπ, έργο δεκαετιών, υψώνεται στα 359 μέτρα πάνω από τον ποταμό Τσενάμπ, ξεπερνώντας κατά 29 μέτρα την κορυφή του Πύργου του Άιφελ. Με μήκος 1.315 μέτρα και κόστος που ξεπέρασε τα 160 εκατομμύρια δολάρια, η γέφυρα αποτελεί τμήμα της πρώτης σιδηροδρομικής σύνδεσης ανάμεσα στο Κασμίρ και την υπόλοιπη Ινδία, σύμφωνα με το CNN.

Rising boldly across the mountains, the Chenab Rail Bridge showcases design ingenuity and structural mastery. It will deepen connectivity, thus boosting trade, commerce and tourism. pic.twitter.com/mz2KVM8eGd