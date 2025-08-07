Έντονες αντιδράσεις και απειλές έχει προκαλέσει στη Γερμανία η απόφαση του ζωολογικού κήπου Tiergarten στη Νυρεμβέργη να θανατώσει 12 υγιείς μπαμπουίνους, λόγω υπερπληθυσμού, και να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις σορούς τους για τη διατροφή λιονταριών.

Η απόφαση εφαρμόστηκε στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με το Sky News, με τον διευθυντή του κήπου, Δρ Νταγκ Ένκε, να υπερασπίζεται τη διαδικασία ως «αναγκαία για την ευημερία του είδους». Όπως ανέφερε, προηγούμενες προσπάθειες στείρωσης και μετακίνησης των ζώων σε άλλα πάρκα απέτυχαν, ενώ η αύξηση του αριθμού τους πάνω από τα 40 άτομα είχε δημιουργήσει προβλήματα στη διαχείριση της ομάδας.

«Αγαπάμε αυτά τα ζώα. Θέλουμε να διατηρήσουμε το είδος. Αλλά σε περιορισμένο χώρο, είναι αναγκαίο μερικές φορές να σκοτώσουμε ορισμένα άτομα για να προστατεύσουμε το σύνολο», δήλωσε ο Ένκε.

Αντιδράσεις και απειλές κατά του προσωπικού

Η δημοσιοποίηση του περιστατικού προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από φιλοζωικές οργανώσεις και το κοινό, με ορισμένους να στέλνουν μέχρι και απειλές θανάτου στο προσωπικό. «Η πιο συχνή απειλή που λαμβάνουμε είναι ‘θα σε σκοτώσουμε και θα σε ταΐσουμε στα λιοντάρια’», είπε ο διευθυντής του κήπου.

Ο ίδιος κατήγγειλε επίσης ότι εργαζόμενοι συγκρίθηκαν με τον ναζιστή γιατρό Γιόζεφ Μένγκελε. «Αυτό είναι πραγματικά αηδιαστικό και προσβλητικό για όλα τα θύματα του Ολοκαυτώματος και της ναζιστικής θηριωδίας», υπογράμμισε.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις απειλές που έχουν καταγγελθεί από τη διοίκηση του ζωολογικού κήπου.

Χρήση σορών για επιστήμη και τροφή

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του ιδρύματος, μέρος των σκοτωμένων ζώων χρησιμοποιήθηκε για επιστημονική μελέτη, ενώ άλλες σοροί δόθηκαν ως τροφή σε σαρκοφάγα, πρακτική που σύμφωνα με τους υπεύθυνους του κήπου «δεν αποτελεί εξαίρεση στη διαχείριση ζωολογικών πληθυσμών».

Τα σχέδια για τη μείωση του πληθυσμού των μπαμπουίνων είχαν γίνει γνωστά από το 2024, όμως η υλοποίησή τους προκάλεσε νέο κύκλο συζητήσεων στη γερμανική κοινωνία σχετικά με την ηθική της διαχείρισης ζώων σε αιχμαλωσία.

